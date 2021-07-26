國產疫苗專案報告違憲？民眾黨：民進黨指導衛福部躲監督
台灣民眾黨立院黨團發出公文要求衛福部等部會，針對國產疫苗作專題報告，民進黨立法院黨團今（26）日記者會批評，現在是立法院休會期間，要求衛福部作專題報告是「違憲」。對此，民眾黨團反擊民進黨胡亂貼標籤的烏賊戰術，指導行政機關不配合立院監督。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-26 13:01:45｜2021-07-26 13:03:05
民眾黨立院黨團指出，自立法院休會以來，黨團相當多的重要索資，都遭到各部會推託不回，找了各種理由，包含保密協定不便透露、公文量過多、尚未定案、尚在簽核中、涉及營業秘密、國防機密不便提供，更多是直接不回應，逃避立法院對於行政機關的監督，千言萬語化作無聲的已讀不回。黨團安排的索資內容，包含國產疫苗研發補助經費及採購履約之疑義、能源建構進度、身心障礙者列為新冠疫苗優先接種對象、針對學生施打疫苗的進度及施打計畫、提供各部會目前已接種疫苗人數、接種率、各單位分配數量等資訊，都是與民眾權益息息相關的重大議題。
民眾黨指出，索資是在野黨監督執政當局最重要的方式之一，一些部會沒公佈，甚至是不想公布的資料，立委或立院黨團都會行文要求部會提供資訊來回應外界質疑。最著名的，就是民眾黨團在今年5月行文要求指揮中心提供機組員邊境管制鬆綁至「3+11」天的會議紀錄，結果到現在為止，中央政府只回應了一份新聞報導都寫過的決策歷程表，沒有提供任何具參考價值的會議記錄。
民眾黨強調，為了善盡在野監督職責，民眾黨團於休會期間，基於問政需要，邀請行政部門針對國家重大議題進行說明。而各部會也均實事求是積極地與我們溝通，解決問題，想辦法改善民眾生活。民進黨團於記者會上指控民眾黨團違憲、違法，卻拿不出民眾黨團具體違反哪一條法律，「這種未審先判，胡亂貼標籤的烏賊戰術，是本黨團不能接受的。」
民進黨痛批民進黨團，如此護航執政者的作為，不僅有失立法權監督行政權的職責，其要求在野黨撤回公文，並指導行政機關消極不配合接受監督，才是赤裸裸違反少數保護，以及權力分立的違反民主憲政的行為。就在民進黨團舉辦記者會指控民眾黨團沒有與行政部門討論的權力後，行政部門卻如驚弓之鳥，火速打電話來取消，「此種巧合匪夷所思，是非曲直社會自有公評。」