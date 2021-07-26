旅遊天堂峇里島成疫情煉獄　東南亞氧氣瓶供應不足概況

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以美不勝收的海灘和寺廟文化聞名的峇里島，以及爪哇主島和其他15個地區都受到新型冠狀肺炎防疫政策限制，關於禁令將延長到何時，當局仍在研議。根據《CNBC》，截至週四（22日），峇里島衛生局局長Ketut Suarjaya表示，峇里島的病人需要113.3噸氧氣，而醫院只有40.5噸，嚴重不足的情況下，患者的處境相當困難。
事實上，印尼各地的醫院同樣陷入氧氣瓶短缺。印尼當地民眾接受媒體訪問時表示，醫療氧氣瓶價格暴漲6至10倍，1公升小瓶裝喊到新台幣1萬元，雅加達許多氧氣瓶加氣站滿是排隊長龍。印尼媒體WARTAKOTA報導，有一名民眾努爾蒂尼（Nurdini）帶著空醫療氧氣瓶來補充氧氣，看到大排長龍時忍不住哽咽。她告訴WARTAKOTA，她父親狀況緊急，呼吸急促，感到窒息，她急忙在找氧氣，沒想到這麼多人在排隊。不只醫療用氧氣瓶價格飆漲，連治療新冠的藥品價格也上升，讓印尼衛生部不得不發不公告設定抗病毒藥物的零售價上限。為染疫的年邁母親尋求治療的一名印尼婦女向英國廣播公司透露，目前印尼處在「宛如戰爭的緊急狀態」。
除了旅遊天堂峇里島和其所屬國家印尼處於嚴峻疫情，緬甸和印度也面臨氧氣瓶短缺的問題。根據《美聯社》報導，緬甸自2月以來爆發軍事政變，5月疫情又開始升溫。多數緬甸民眾因不信任軍政府，因此拒絕前往軍醫院就醫。抵制政府的醫療人員則開設臨時診所，但又因此遭到軍政府逮捕，民眾受到軍政府的威脅和氧氣機短缺的問題，緬甸民眾的疫情岌岌可危。
在此前，印度已陷入氧氣瓶缺乏、黑心商人販售生理食鹽水灌充的假疫苗和疫情激增的狀況。七月初時，印度已施打3.4億劑疫苗，但完整接種的人口不到5%，目前每天新增近5萬例確診、近1000人病故，雖已較兩個月前動輒單日新增30多萬例確診時降溫，但專家相信官方數字恐低報不少。
雖然狀況危急，但印尼當局認為已經控制住了當前的危機。總統佐科威（Joko Widodo）任命處理疫情危機的海事暨投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）宣稱，最壞的情況可能是單日確診6萬人或再多一點，是還可以控制住的。但基層的老百姓已面臨最壞的狀況，印尼自7月以來已有約114名醫生死於新冠肺炎，而6月則總計有51名犧牲。自疫情蔓延迄今，印尼約有545名醫生死亡。醫院醫療設施瀕臨崩潰，氧氣、呼吸器、藥品供應不足，成千上萬的病患氣喘吁吁，睡在醫院走廊。醫護人員僅能搭建臨時病床，甚至在醫院外搭帳篷，否則許多病患在還沒得到任何醫治之前就會命喪於病毒之中。
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