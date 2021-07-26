韓國連20天日增逾千例　Delta變種恐於本週成主要病毒株

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情因Delta變種病毒入侵，近期疫情升溫且無趨緩跡象，26日通報再度新增確診1318例，已經連續20天單日新增確診逾千例，隨著非首都圈感染病例增加，韓國當局宣布27日起，非首都圈防疫響應措施上調至第三級。有韓國官員指出，傳播力強的Delta變種病毒很有可能在這個禮拜成為韓國主要病毒株。





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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部26日通報，截至26日0時，韓國新增新冠肺炎確診1318例，雖然較前一天減少169例，但已經連續20天單日新增保持在四位數。由於週末檢測量較少，難以斷言疫情有所趨緩，且當天的新增病例創下週日最高紀錄。其中首都圈確診病例佔59.3%，非首都圈確診病例佔40.7%。





因非首都圈確診病例佔比例超過40%，加上暑期出行高峰期到來，韓國當局憂心疫情恐怕全面擴散，為了遏止第四波大流行蔓延，韓國政府決定自27日起，將非首都圈防疫響應措施級別一律上調至第三級。





中央災害事故處理本部社會戰略班長孫映萊（손영래）26日在疫情記者會上表示，上週Delta變種病毒檢測率佔全體感染者48%，但是目前正在快速增加，因此從客觀角度來看，可以預測本週可能會超過50%。





最近Delta變種病毒除了在韓國首都圈，也在非首都圈迅速擴散。根據韓國防疫當局透露，Delta變種病毒檢測率在6月20日至26日僅為3.3%，但在7月18至24日上升至48%，約在一個月內上升了44.7個百分點。《韓聯社》報導指出，若按照這種趨勢發展，預計不久之後將會超過50%。目前韓國政府也正密切關注Delta變種病毒擴散趨勢。









