大學指考28登場　中市考場比照防疫三級不開陪考

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育局說，依照大考中心規定，今年指考不開放親友陪考，每間試場考生數降至 20人、分區每日試畢立即清消、考生進入試場消毒雙手、增加設置隔離試場分區數；此外，不開放集報單位設考生服務隊，由大考中心提供代訂考生午餐服務等，各項措施皆以維護考生權益、維持考試公平及保護考生與試務人員健康為原則。
教育局提到，考試當天考生除配合查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌外，其餘須依規定佩戴口罩，屢經勸導仍故意不佩戴者，依大考中心防疫準則規定，最重扣減該節全部成績，或取消考試資格；若有發燒、咳嗽或流鼻水等身體不適症狀時，應立即向監試人員反映處理。
另外，為提供身心障礙及重大傷病、突發傷病考生的陪考人員，或中間節次未選考及提前交卷的考生休息使用，考分區將酌設休息區，但不開放考生於休息區用餐。節間休息、中午用餐以在原試場原座位為原則，考生中午用餐可選擇由大考中心代訂便當、由親友送餐或外出購餐（或用餐），考生中午以在原試場原座位使用隔板用餐為原則，用餐隔板由考區統一發放，用餐時勿交談且不可併桌。
教育局表示，為維護試務工作進行及考生安心應試，市府已通知相關單位，考試期間調派員警協助維護各考場周邊交通與秩序，考場周邊暫停施工，若有慶典、遊行、園遊會及廟會等活動柔性勸導配合，以免影響考試，行經考場周邊的大眾交通運輸工具，也將於考試當日試前及試畢，配合加開車班以利考生應考。