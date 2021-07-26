大學指考28登場　中市考場比照防疫三級不開陪考

110學年度大學指定科目考試28日起登場，台中市長盧秀燕今（26）早前往台中一中了解考場防疫工作，要求加嚴加密各項防疫措施。她表示，「考場安全比照防疫三級」。禁止親友陪考、考場座位間隔1.5公尺以上、每間教室人數從42人降載為只容納20人、中午於原試場原座位使用隔板用餐為原則、備有試場安置發燒考生等。

我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕提到，大學指考將於28日舉行，全國共計有4萬919人報考，其中台中市考生計有5,012名，考場所在學校分別為市立台中一中、文華高中、台中二中、豐原高中、國立興大附中、私立明德高中、靜宜大學，共計7個考場，試務人員均已事先施打疫苗，大學指考是學生升學相當重要的一環，市府不因降級而鬆懈，比照三級警戒小心謹慎舉辦考試，維護師生安全。

教育局說，依照大考中心規定，今年指考不開放親友陪考，每間試場考生數降至 20人、分區每日試畢立即清消、考生進入試場消毒雙手、增加設置隔離試場分區數；此外，不開放集報單位設考生服務隊，由大考中心提供代訂考生午餐服務等，各項措施皆以維護考生權益、維持考試公平及保護考生與試務人員健康為原則。

教育局提到，考試當天考生除配合查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌外，其餘須依規定佩戴口罩，屢經勸導仍故意不佩戴者，依大考中心防疫準則規定，最重扣減該節全部成績，或取消考試資格；若有發燒、咳嗽或流鼻水等身體不適症狀時，應立即向監試人員反映處理。

另外，為提供身心障礙及重大傷病、突發傷病考生的陪考人員，或中間節次未選考及提前交卷的考生休息使用，考分區將酌設休息區，但不開放考生於休息區用餐。節間休息、中午用餐以在原試場原座位為原則，考生中午用餐可選擇由大考中心代訂便當、由親友送餐或外出購餐（或用餐），考生中午以在原試場原座位使用隔板用餐為原則，用餐隔板由考區統一發放，用餐時勿交談且不可併桌。

教育局表示，為維護試務工作進行及考生安心應試，市府已通知相關單位，考試期間調派員警協助維護各考場周邊交通與秩序，考場周邊暫停施工，若有慶典、遊行、園遊會及廟會等活動柔性勸導配合，以免影響考試，行經考場周邊的大眾交通運輸工具，也將於考試當日試前及試畢，配合加開車班以利考生應考。