珍榮「停止愛意」　池晟承認好失落

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金玟廷透露飾演的「鄭善兒」戲服雖然華麗，但也因為拍戲關係，腳頻頻受傷，所以她私下絕不會穿超高高跟鞋，她也為了演好角色，特別去加強腰部肌力，讓自己可以長時間穿著高跟鞋，敬業態度表露無遺。
珍榮被問到自己飾演的角色魅力，他回答「正義感」、「待人公平」且「專心一意」，沒想到卻被池晟反問：「不是髮型嗎？」珍榮趕緊自嘲這次的髮型很有特色，是讓人看了「會想在上面衝浪」的髮型。劇中武打身手矯健，常在IG上放練習芭蕾舞、皮拉提斯影片的朴珪瑛，表示這次由於動作戲比較多，所以在開拍前後，都有認真在學拳擊與柔術，但動作不老練，還請觀眾能多多包涵。
《惡魔法官》故事白熱化，第7集池晟決定向幕後「偽慈善」的黑勢力「社會責任財團」挑戰，發揮自己對人心的了解，利用不安感讓原本是龐大利益共同體的總統、司法部長、電視台老闆、大企業會長，以及社會責任財團理事長，開始為了生存而互相攻擊對方弱點。珍榮與池晟的關係原本已有進展，沒想到自己父母親過去的悲劇，被池晟在大眾面前公開，最後更得知自己堅信的法律、體制在權力面前顯得無比寒酸而跪地崩潰大哭，動容演技深受觀眾肯定。該劇每週日、一上午在friDay影音更新。