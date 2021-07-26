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珍榮「停止愛意」　池晟承認好失落

▲珍榮（左）戲裡戲外都會關注池晟。（圖／friDay影音）
▲珍榮（左）戲裡戲外都會關注池晟。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-26 15:06:30

韓劇《惡魔法官》主演群池晟、金玟廷、珍榮、朴珪瑛受訪大聊拍攝趣事，池晟因劇中一直被珍榮「關注」，未料戲外珍榮依然「緊迫盯人」，起初讓他感到很困擾，但習慣後發現若珍榮不再看自己，就會莫名失落，把壓力轉化成「愛」的方式，十分逗趣。

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池晟表示，珍榮飾演的「金佳溫」，總是將注意力放在自己飾演的「姜耀漢」身上，但不管是在拍攝或休息，每次一抬頭，就會看到珍榮盯著自己，起初不禁會好奇「為何要監視我呢？」坦言有時很有壓力，但後來這種「關注」就轉化為「愛」，現在珍榮沒看自己，反倒還很不習慣。

金玟廷透露飾演的「鄭善兒」戲服雖然華麗，但也因為拍戲關係，腳頻頻受傷，所以她私下絕不會穿超高高跟鞋，她也為了演好角色，特別去加強腰部肌力，讓自己可以長時間穿著高跟鞋，敬業態度表露無遺。

▲池晟（左起）、金玟廷、珍榮、朴珪瑛接受訪問。（圖／friDay影音）
▲池晟（左起）、金玟廷、珍榮、朴珪瑛接受訪問。（圖／friDay影音）
珍榮被問到自己飾演的角色魅力，他回答「正義感」、「待人公平」且「專心一意」，沒想到卻被池晟反問：「不是髮型嗎？」珍榮趕緊自嘲這次的髮型很有特色，是讓人看了「會想在上面衝浪」的髮型。劇中武打身手矯健，常在IG上放練習芭蕾舞、皮拉提斯影片的朴珪瑛，表示這次由於動作戲比較多，所以在開拍前後，都有認真在學拳擊與柔術，但動作不老練，還請觀眾能多多包涵。

《惡魔法官》故事白熱化，第7集池晟決定向幕後「偽慈善」的黑勢力「社會責任財團」挑戰，發揮自己對人心的了解，利用不安感讓原本是龐大利益共同體的總統、司法部長、電視台老闆、大企業會長，以及社會責任財團理事長，開始為了生存而互相攻擊對方弱點。珍榮與池晟的關係原本已有進展，沒想到自己父母親過去的悲劇，被池晟在大眾面前公開，最後更得知自己堅信的法律、體制在權力面前顯得無比寒酸而跪地崩潰大哭，動容演技深受觀眾肯定。該劇每週日、一上午在friDay影音更新。

▲珍榮（右）跟池晟在最新劇情中，關係漸漸友好。（圖／friDay影音）
▲珍榮（右）跟池晟在最新劇情中，關係漸漸友好。（圖／friDay影音）
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