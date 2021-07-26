奧運／連珍羚含淚吞敗！網留言狂打氣 經紀人：勇敢面對
2020東京奧運女子57公斤級賽事，今（26）日台灣「柔道女王」連珍羚首度出賽，面對斯洛維尼亞選手Kaja Kajzer，卻在黃金得分賽時因3次指導犯規落敗，讓她當下失望含淚離場。消息傳出後，也引發網友們湧入其臉書粉專替她加油打氣。收到眾人的鼓勵，連珍羚經紀人也在連珍羚臉書代為發文，表示「感謝國人的加油和支持！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 14:17:03｜2021-07-26 14:30:12
連珍羚今日參與2020東京奧運女子57公斤級的16強淘汰賽，面對斯洛維尼亞選手Kaja Kajzer，雙方一開始勢均力敵，連珍羚甚至一度出現壓制對方的動作。但可惜的是，當進入黃金得分賽後，連珍羚卻被判了3次指導犯規，最後不幸敗北。
連珍羚落敗後難過得在現場流淚，立馬引起大批網友湧入臉書加油打氣，「謝謝珍羚！辛苦了！繼續拼下去！」、「妳是最棒的。感謝妳。」、「這真的很難接受！我們在電視機前更無法接受...期待世界賽再戰第一」、「珍羚，懂妳此刻的心情，謝謝妳堅持了這麼久，妳的態度與精神讓世界看見台灣柔道，妳永遠是最棒的！辛苦了！」
賽後連珍羚的經紀人鄭瀅瀅也代為發文，表示「感謝國人的加油和支持。稍早珍羚在16強淘汰賽中吞下三支指導，不幸落敗。連珍羚在上場比賽前曾說過：『一個成熟的選手，不論比賽的結果，都要勇敢面對，因為這就是勝負的世界。』此時此刻，相信大家都難以接受這樣的結果。請大家給珍羚一點時間，待珍羚心情平復之後，會再與珍羚討論，再與大家更新消息，謝謝。」（編輯：陳雅雲）