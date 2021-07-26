奧運／Doncic狂砍48分！破奧運紀錄　率斯洛維尼亞奪首勝

在東京奧運男籃小組賽上，Luka Doncic用一場驚人的表現宣示他在未來籃壇的地位，面對南美強權阿根廷，他全場攻下48分11籃板5助攻，帶領斯洛維尼亞以118:110取勝。

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這場比賽Doncic完全殺紅了眼，在大他19歲的阿根廷老將「鑽石」Luis Scola面前完全不留情，上半場就狂砍31分，打破奧運會半場得分紀錄。並且帶領斯洛維尼亞兩節打完，就以62:42佔據絕對優勢。下半場分差也沒有太多變化，雙方到末節基本上已無心再戰，最終就以18分懸殊的差距，分出勝負。

許多NBA球員在來到國際賽場後，都出現了適應上的問題，但像Luka Doncic這種從小就在FIFA規則下打球的球員，完全不受影響，這一場比賽他29投18中，其中包括6顆三分球，得到48分。

斯洛維尼亞這一場投進16顆三分球，團隊兩分球命中率為62%，而三分球命中率則為37%，在這樣的進攻狀態下，他們有如秋風掃落葉般輕取阿根廷。

老將Scola這一場還是得到23分，主控Facundo Campazzo也有22分，但面臨爆發的Doncic，他們加起來也難以抗衡。讓人不禁感嘆世代交替的風暴來得猛烈。