聚賭被疑出老千爆爭吵　擾鄰報警上門查獲群聚

桃園警方今（26）日獲報，指桃園區博愛路一處民宅內有人群聚打麻將，又有爭吵聲，嚴重妨礙安寧，警方據報到場處理，發現屋內有5人，其中1對男女指控屋主限制其行動，屋主則反控對方打牌出老千，經警調查全案依賭博、恐嚇及妨礙自由等罪嫌送辦，另群聚部份違反傳染病防治法，函請衛生局裁處。
記者李春台/桃園報導
2021-07-26 15:10:34
桃園區景福派出所所長吳政哲表示，今天凌晨0時35分許接獲民眾報案，指博愛路某民宅群聚打麻將又有爭吵聲，即率員警前往稽查，員警敲門進入後發現在場共有5人（2男3女、其中1女為房客），其中1男1女指控遭屋主黃姓女子及其友人控制行動，黃女及其友人則反控對方在牌桌上出老千，隨即吵成一團。
警方調查，黃女召集打麻將並從中抽頭，發現2名賭客疑似出老千，於是找來張姓友人幫忙處理，強迫2人退還所贏賭資並簽下本票。警方隨後依賭博、恐嚇及妨礙自由等刑事案件部分依法偵處後移請桃園地檢署偵辦；另5人群聚違反傳染病防治法部分，函請衛生局裁處。
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