莫達納排第5不是最好用？經濟學人：AZ疫苗入境國家最多

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球超過一年，隨著各家藥廠推出疫苗成為疫情解方，各國也加緊腳步進行接種計畫，部分國家更在邊境加強管制，要求旅客入境時必須出示接種證明。而目前台灣國內目前開放莫德納疫苗（Moderna）以及阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）供民眾接種，9月時預計還會有輝瑞BNT疫苗（Pfizer/BioNTech），《經濟學人》報導統計各家不同廠牌疫苗被哪些國家接受，其中莫德納在國際接受度排名第5名，AZ疫苗則是國際間接受度最高的疫苗。





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《經濟學人》20日發佈一篇報導，指出與2019年相比，2020年國際旅遊人數斯下降了74%，僅約3.8億人次，相較之下，在金融危機時期下降幅度僅為4%。報導表示在現在疫情大流行當下，國際旅行正能當作世界復甦的標準之一。最近幾個月以來，隨著全球已經接種了約37億劑疫苗，國際旅行開始復甦，許多人開始迫不及待地收拾行李準備出國，但是並不是接種任何一種疫苗都能自由的飛往國外，許多國家政府只歡迎部分新冠疫苗的接種者踏入國門。





《經濟學人》報導指出，歐盟日前發表聲明，表示未來將不會接受持有印度生產的Covishield疫苗接種證明的旅客入境，雖然Covishield源於AZ疫苗，並與其幾近相同，但尚未得到歐盟藥品監管機構的核准。而未來接種新冠疫苗與入境國家的對應，也將會成為大眾關注焦點。





報導中也統計各家不同廠牌疫苗被哪些國家接受，莫德納佔排名第5名，而輝瑞BNT被全球近90國接受，排名第2名，俄羅斯的衛星V疫苗（Sputnik V）則有60多國接受，位居第3名。中國的國藥疫苗（Sinopharm）與科興疫苗（Sinovac）分別排名第4名以及第8名，各有約50國以及約30國接受。僅需打單劑的嬌生疫苗（Johnson＆Johnson）排名第6名。而位居榜首的則是AZ疫苗，有將近120個國家接受接種者入境。





▲《經濟學人》統計各家不同廠牌疫苗被多少國家接受。（圖／翻攝自《經濟學人》）

對此，加護病房醫師陳志金指出，這個排名可能也與AZ疫苗在最多國家被使用有關，也有些國家不會要求接種證明。









