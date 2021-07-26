COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

楊勇緯高中也超帥！5年前玩遊戲「13秒完勝」嚇到胡瓜

▲楊勇緯高中青澀模樣曝光。（圖／民視提供）
▲楊勇緯高中青澀模樣曝光。（圖／民視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-26 15:52:02

柔道好手勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌，他擁有排灣族的深邃五官，加上這次比賽中帥氣的英姿，除了迷倒不少台灣人之外，連日本的女生都難以招架，有「國際女婿」的稱號。事實上，楊勇緯5年前曾上過胡瓜的節目《綜藝大集合》，高中青澀的模樣再度讓無數少女爭相想成為楊太太。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲楊勇緯（右）曾現身《綜藝大集合》。（圖／民視提供）
▲楊勇緯曾現身《綜藝大集合》。（圖／民視提供）
楊勇緯2016年曾在《綜藝大集合》玩遊戲，當時代表新民高中報名挑戰「繞著地球跑」，他必須在一個巨型圓形旋轉攀岩體，用最短的速度抓著攀岩體繞一圈，楊勇緯當時沒有用腳部力量，直接用手抓，以13秒成績輕鬆完成，而他一結束遊戲，身手敏捷的帥姿就讓眼尖綜藝大哥胡瓜看傻，直呼他臂力驚人：「攀岩上石洞，根本沒有踩幾個！」

▲▼楊勇緯（右）曾現身《綜藝大集合》。（圖／民視提供）
▲▼楊勇緯（上圖右、下圖最右）當時代表新民高中報名挑戰「繞著地球跑」。（圖／民視提供）
▲▼楊勇緯（右）曾現身《綜藝大集合》。（圖／民視提供）
被問到是否為體育班，楊勇緯表明主修柔道，讓閱人無數的胡瓜坦言，難怪看到練柔道的楊勇緯只用手臂支撐就輕鬆過關，最後楊勇緯奪得第2名，拿到胡瓜親自頒發的幸福獎金。胡瓜表示《綜藝大集合》到處送獎金，誠摯邀請各路國手、運動選手上節目，秀出自己擅長的運動絕活，「國手來節目多到自己都記不清楚，節目全台灣跑透透，深耕台灣在地許久，給很多默默無聞的運動選手鼓勵，看到他們在奧運舞台上發光發熱，都覺得超光榮，也為他們喝采」。

▲楊勇緯（左）的帥姿讓胡瓜（右）嚇傻。（圖／民視提供）
▲楊勇緯（左）的帥姿引來胡瓜（右）關注。（圖／民視提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢

紙本券
數位券
100%0%
2021-07-26-2021-07-29

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.41%85.59%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
37.1%62.9%
2021-07-23-2021-07-26
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀