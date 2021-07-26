楊勇緯高中也超帥！5年前玩遊戲「13秒完勝」嚇到胡瓜

柔道好手

楊

勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌，他擁有排灣族的深邃五官，加上這次比賽中帥氣的英姿，除了迷倒不少台灣人之外，連日本的女生都難以招架，有「國際女婿」的稱號。事實上，楊勇緯5年前曾上過胡瓜的節目《綜藝大集合》，高中青澀的模樣再度讓無數少女爭相想成為楊太太。

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▲楊勇緯曾現身《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

× ▲楊勇緯曾現身《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

楊勇緯2016年曾在《綜藝大集合》玩遊戲，當時代表新民高中報名挑戰「繞著地球跑」，他必須在一個巨型圓形旋轉攀岩體，用最短的速度抓著攀岩體繞一圈，楊勇緯當時沒有用腳部力量，直接用手抓，以13秒成績輕鬆完成，而他一結束遊戲，身手敏捷的帥姿就讓眼尖綜藝大哥胡瓜看傻，直呼他臂力驚人：「攀岩上石洞，根本沒有踩幾個！」

▲▼楊勇緯（上圖右、下圖最右） 當時代表新民高中報名挑戰「繞著地球跑」 。（圖／民視提供）

× ▲▼楊勇緯（上圖右、下圖最右） 當時代表新民高中報名挑戰「繞著地球跑」 。（圖／民視提供）

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被問到是否為體育班，楊勇緯表明主修柔道，讓閱人無數的胡瓜坦言，難怪看到練柔道的楊勇緯只用手臂支撐就輕鬆過關，最後楊勇緯奪得第2名，拿到胡瓜親自頒發的幸福獎金。胡瓜表示《綜藝大集合》到處送獎金，誠摯邀請各路國手、運動選手上節目，秀出自己擅長的運動絕活，「國手來節目多到自己都記不清楚，節目全台灣跑透透，深耕台灣在地許久，給很多默默無聞的運動選手鼓勵，看到他們在奧運舞台上發光發熱，都覺得超光榮，也為他們喝采」。

▲楊勇緯（左）的帥姿引來胡瓜（右）關注。（圖／民視提供）