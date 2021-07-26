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國民黨擬9／25改選主席　朱連結盟成江啟臣最大威脅

▲國民黨主席擬於9／25改選，現任主席江啟臣週三將主持中常會討論選舉期程。　（資料照／記者林柏年攝）
▲國民黨主席擬於9／25改選，現任主席江啟臣週三將主持中常會討論選舉期程。　（資料照／記者林柏年攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-26 15:22:27｜2021-07-26 15:32:13

全國警戒將於27日降至二級，國民黨本週三的中常會將討論黨主席選舉期程。根據黨務人士指出，目前選定9月25日舉行黨主席投票。黨內分析，動向尚未明朗的前主席朱立倫及智庫副董事長連勝文合作態勢愈趨明顯，將成為江啟臣連任路途上最大威脅。

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國民黨主席選舉原訂24日投票，因疫情影響必須延後，後續引發黨主席延任問題，中常委沈智慧開第一槍公開反對，提出應另舉派代理黨主席維持黨務運作，另一派則支持由江啟臣繼續擔任，才不會中斷公投、罷免案、議題主導等重要事項，避免在民進黨全力攻勢下，增加不確定因素，暴黨於風險之中。

據黨務人士證實，組發會目前規劃8月中進行領表、登記，9月25日舉辦投票，並朝實體投票的方向規劃，將於週三送中常會討論，通過後則需要開始擬定選舉防疫規則。

盤點檯面上已表態的人選，包括現任國民黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前主計長韋伯韜。尚未公開宣布的有前黨主席朱立倫、智庫副董事長連勝文。

▲國民黨智庫副董事長連勝文日前在黨主席補選力挺江啟臣，如今卻可能從盟友變對手。（圖／取自連勝文臉書）
▲國民黨智庫副董事長連勝文過去在黨主席補選力挺江啟臣，如今關係破裂成為威脅。（圖／取自連勝文臉書）
此外，針對朱立倫、連勝文合作傳聞，一名熟悉黨內局勢的人士指出，朱、連維持高度默契，連勝文的第一目標是不能讓江啟臣連任，一來江堅持不設立副主席，在黨務上將連晾在一旁；二則是江跟柯文哲「藍白合」成為關鍵引爆點，認為江啟臣沒考量過去柯、連對戰的歷史。最後，是江的兩岸路線過於搖擺，甚至被外界稱為「小綠」，更是連家不能接受的關鍵。

該人士強調，若連勝文能夠跟有實力勝選的陣營結盟，除了不會讓引更多批評上身，對連來說是好事。不過觀察連勝文過去動作頻頻，與各地方系統互動密切，更掌握全國青工會系統，與多位不分區立委要好，憑一己之力就已經對江產生極大壓力。

該人士指出，江啟臣過去選黨主席時，連勝文幫助甚深，也是江最後能脫穎而出的助力，有練兵經驗，若再與朱結盟，對江啟臣選情可說是選上加霜，但不到最後一刻，勝負仍詭譎難料。

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政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢

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數位券
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2021-07-26-2021-07-29

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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14.68%85.32%
2021-07-23-2021-07-26

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合理，診所運作也要成本
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