國民黨擬9／25改選主席　朱連結盟成江啟臣最大威脅

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據黨務人士證實，組發會目前規劃8月中進行領表、登記，9月25日舉辦投票，並朝實體投票的方向規劃，將於週三送中常會討論，通過後則需要開始擬定選舉防疫規則。
盤點檯面上已表態的人選，包括現任國民黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前主計長韋伯韜。尚未公開宣布的有前黨主席朱立倫、智庫副董事長連勝文。
此外，針對朱立倫、連勝文合作傳聞，一名熟悉黨內局勢的人士指出，朱、連維持高度默契，連勝文的第一目標是不能讓江啟臣連任，一來江堅持不設立副主席，在黨務上將連晾在一旁；二則是江跟柯文哲「藍白合」成為關鍵引爆點，認為江啟臣沒考量過去柯、連對戰的歷史。最後，是江的兩岸路線過於搖擺，甚至被外界稱為「小綠」，更是連家不能接受的關鍵。
該人士強調，若連勝文能夠跟有實力勝選的陣營結盟，除了不會讓引更多批評上身，對連來說是好事。不過觀察連勝文過去動作頻頻，與各地方系統互動密切，更掌握全國青工會系統，與多位不分區立委要好，憑一己之力就已經對江產生極大壓力。
該人士指出，江啟臣過去選黨主席時，連勝文幫助甚深，也是江最後能脫穎而出的助力，有練兵經驗，若再與朱結盟，對江啟臣選情可說是選上加霜，但不到最後一刻，勝負仍詭譎難料。