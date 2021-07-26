中市補教復業須篩陰性報告　顏莉敏籲市府協助業者

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顏莉敏說，市府在必要時會加開社區篩檢站免費替民眾服務，應比照此辦法規劃教育場域從業者篩檢站協助第一次篩檢，在艱困的此刻減輕恢復實體上課的成本，符合民眾期待同時也保護學生讓家長安心。
顏莉敏補充說，中央指引規定包含兒童課後照顧中心、補習班、社區大學、高級中等以下學校運動團隊訓練、室內外運動場館、高級中等以下學校暑期教學活動等未接種疫苗的教育場域從業者，每三到七天要定期快篩，市售居家試劑一劑約三百五十元，中市府也應該協助向教育部爭取相關補助。若量能充足教育場域從業者篩檢站應有更長期的規劃，協助從業者能符合中央指引。
顏莉敏表示，中央疫苗不足才讓降二級的指引需規定篩檢造成民眾負擔，市府協助相關從業者造冊後，也應積極向中央爭取疫苗，儘速讓教育場域從業者儘早施打疫苗，才是長遠的應變之策。
教育局長楊振昇表示，這樣的規定都是為了讓家長安心，但市府也願意協助補教業者，將進行爭取補教業首次快篩優惠專案，此外而補習班教職員工首次快篩須依中央規定自費至指定醫療院所，台中市快篩醫療院所由原先規劃12家增至18家，以擴大篩檢量能，而教育局已全力協調衛生單位爭取補教專案優惠價格。另外，第二次之後員工每3-7天的快篩證明，即可採用民間合格快篩試劑，業者提出後，會1日快速審查復課申請。