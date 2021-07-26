邁入新里程碑！交通部長王國材視察高雄車站挪移

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交通部長王國材表示，2009年高雄鐵路地下化工程正式啟動，當時他擔任高雄市政府交通局局長，而自己從小在高雄長大，就讀雄中時曾經擔任糾察隊，經常在火車站進出，帝冠車站是屬於所有高雄人共同的回憶，能見證它回家，許多美好回憶一直浮現。
王國材期勉工程單位，持續落實工安管理，積極推動高雄新車站工程進度，包括今(110)年高雄帝冠車站挪移定位回娘家，明(111)年9月車站站東道路開闢，接續趲趕完成兩棟鋼構大樓、天棚興建及地面景觀工程，如期於2025年完成高雄車站整體工程，讓市民見證新高雄車站願景逐步實現。
鐵道局代理局長伍勝園說，高雄帝冠車站興建於西元1941年，已有近80年歷史，2003年被高雄市政府文化局指定為歷史建築，因其位於鐵路地下化後之高雄新車站施工範圍，鑑於帝冠車站具歷史意義，鐵道局規劃予以保留，於2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，並於2002年8月16日展開為期17天的第一次挪移工程，創下全台最大文物的搬遷紀錄，也為台灣文化資產保存開啟新的視野。今年配合高雄車站各階段里程碑完成，將於明(111)年1月完成永久定位。
立法委員李昆澤指出，高雄帝冠車站為了高雄鐵路地下化願景出征，如今19年過去，高雄鐵路地下化工程全線通車，帝冠車站終於要回家了，是屬於高雄市歷史性的一刻，也是身為高雄人的驕傲。