名家論壇》范疇／僅「權本主義」才能解釋中國企業的興衰

外人往往看不懂中國企業的起起伏伏。一下子阿里巴巴平地拔起，一下子馬雲又被打趴在地；一會兒紫光集團嗆聲台積電不賣給他就沒生路，再一會兒趙偉國就申請破產。





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例子多到一張A4紙都寫不完。20年前哈佛商業學院忙著寫中國「民間」企業崛起的教學案例，想來現在又在忙著翻修當年所寫的案例，否則怎麼對得起那些花錢讀哈佛商學院的學子？





問題其實極其簡單，一句話就說完了：中華人民共和國自共產黨一黨專政以來，壓根兒就從來沒有過「民間」企業；黨要你起，你就可起，黨要你倒，你就得倒。





「改革開放」是假象，那只是「韜光養晦」連續劇中的第一季，剛剛推出的第二季叫做「臥薪嘗膽」，幕後默默開鏡的第三季叫做「君子報仇十年不晚」。這是連中國農村老太太都懂得的戲碼，但哈佛商學院的大師教授們不懂，華盛頓的政客也似懂非懂，倒是華爾街相當懂得當年江澤民怒斥香港記者時所說的「幼稚！悶聲發大財不好嗎」？





價值數千億美元的螞蟻金服為何在香港上市前一週被幹掉？同樣價值數千億美元的滴滴出行為何趕在中共百年黨慶前一天（6月30日）著急在紐約上市，即使膽怯到連敲鐘儀式都不敢辦，還是在一週之後被修理至體無完膚。





外人用「資本主義」的邏輯，絕對看不懂這戲碼；中共治下的企業，管它是國營還是民營，只有用「權本主義」的邏輯才看得懂。





用大白話講，資本主義邏輯就是一切順著錢走，先得有錢，然後權力自然跟著來；權力乃是財力的附屬品。權本主義邏輯就是一切順著權力走，先得有權力，然後財力自然跟著來；財力乃權力的附屬品。





懂得了這點，就懂得了中共治下的經濟現象、社會現象，以及文化現象。看不懂這點，你就永遠看不懂中國。看不懂這點，即使來自哈佛、耶魯、牛津、劍橋，依然是個蛋頭；無論你在白宮還是唐寧街，依然玩不過中南海。





對於想了解中國境內企業處境的人，我可以打包票得說，只要營業額超過一億人民幣，即使你賠錢，99（小數點加十個9）%的企業，都會被政治權力介入；大的被大權力介入，小的被小權力介入。外資、外商由於有自己的政府保護，當年境況會好一些，現在也不行了。你看，連特斯拉的馬斯克都避不開權力介入，日本、韓國的企業就更不用說了。台資、港資，由於是政治籌碼，則另有一套權力介入的邏輯。





解讀中共治下的中國，只有一套心法：一切為政治權力服務，政治權力為一黨專政服務，一黨專政為紅色家族服務。台灣社會習慣用中國歷代皇朝來類比紅色家族集權，這真是侮辱了秦始皇、漢高祖、唐太宗、宋徽宗、康熙、雍正、乾隆、慈禧太后。中共紅色政權，不但是中國統治權術的集大成者，也是列寧、史達林、希特勒的精髓發揚者。它是東方、西方有史以來各種「以權為本」思維及技巧的集大成者。而現在，它正在企圖做外銷。





中國體量大，紅色家族也非常懂得通過壓榨這體量，誘引外資進入「套、養、殺」的循環，苦的是大部份的中國平民。約15年前，我達到結論，在金字塔型的鋼性權力結構下，中國終將被自己的體量壓垮。用最近發生的河南無預警洩洪導致的隧道數千人喪亡為喻，權力的極端集中遲早無法處理龐大的體量，堤防遲早破裂，權漫金山之際，不僅百姓流離，身為經濟活動隧道的大小企業不分中外將首當其衝。屆時最糟的境況就是對外發動侵略，以保一黨一家的權力。





這個時刻，已經逐日逼近。我們看到的「國進民退」、地方銀行/融資平台倒閉、日韓撤資、大型房地產商瀕臨倒閉、二手房限售、個別產業一個一個被收拾、社會管理進入準戰時狀態、幹部不作為、年輕世代躺平主義、領導人的「以十三億人民血肉構成鋼鐵長城使敵人頭破血流」言論，在在警示外商外資，關鍵的殺氣時刻即將到來。





隨著人口銳減、糧食緊張、財政斷鏈、消費力劇降、人為天災不斷，各級官員手忙腳亂、以保權為第一要務，人們接下來會看到一連串的匪夷所思政策。中國企業界，無論內資或外資，面臨一陣陣妖風來襲。





美國政府已經正式提醒美商，掂量一下自己的得失。雖然殺頭的生意有人做，華爾街的熱錢還在快進快出，試圖撈回一些在諸如螞蟻金服、滴滴事件上的損失。但台商、台資必須明白，你在台灣再大，也大不過特斯拉、蘋果、華爾街，在權力綁架如此普遍的時刻，還是掂掂自己的份量吧。真碰到抽身不及的境況，壯士斷腕恐怕也得列入B計畫吧。











●作者：范疇／知名作家





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