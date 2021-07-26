前索羅門大使出書紀錄美日戰場　呼籲記取戰爭教訓

南太平洋國家索羅門在2019年9月與我國斷交，前駐索羅門群島大使羅添宏出書回顧他在索國任職期間，對當地二戰戰場考察之後的見聞錄，他在書中呼籲「人類應該記取教訓，慎防擦槍走火，切莫錯估情勢輕啟戰端，將人類引向滅亡。」
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-26 16:52:57｜2021-07-26 16:59:38
羅添宏是在台索關係出現緊張狀態下因操勞過度，緊急返國治療。在他康復之後出版《我在索羅門群島：台灣大使的美日戰場見聞錄》一書回顧指出，索國是我國的重要友邦之一，自陳水扁以來的每一任總統，都曾出訪過荷尼阿拉，更是海軍敦睦遠航支隊幾乎每一年的到訪地點。兩國人民情誼之深絕非一般。從月前索國馬萊塔省省長蘇達尼選擇來台就醫一事，足見過去駐當地的大使館接續前人的努力，與當地人士建立良好互動關係的成績。如今兩國已經斷交，羅添宏感概只能透過紙上的敘述，把當年的觀察寫成見聞錄。
羅添宏在新作中表示，「美國與中國之間的關係於近年急轉直下，雙方在台海、南海及西太平洋的摩擦頻傳，每天互相叫罵出言恐嚇，一時間讓人以為兩國關係已經到達一觸即發的地步。」
羅添宏指出，比對過去的歷史，他發現深入了解每一場戰役所發生的英雄事蹟、悲慘故事之後，對戰爭歷史有了另一層次的體悟，並認為閱讀戰史不僅僅是了解過去的那些偉大戰役，更重要的是記取教訓。尤其是日軍幾乎全軍覆沒的血腥嶺戰役、鱷魚溪戰役，都讓他留下了深刻印象。駐足在今天平靜的山丘、河畔，腦中卻湧現當年激烈交火、鬼哭神號的情景，更感慨戰火的無情。