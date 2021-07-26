內幕／試水溫！江啟臣密集拜會桃園要角　擬布局2022親征

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該地方人士判斷，江啟臣有意御駕親征桃園，且當時江氣勢及民調皆不算差，外界普遍認為他形象清新，對國民黨有改革貢獻、對青年族群選票具吸引力。在初步接觸後，不少年輕市議員皆點頭表示有合作空間。此外，桃園是六都中人口比例最年輕的縣市，20至39歲的選民約有67萬4千人，占總投票人數近4成，面對這一戰，年輕選民顯然成為影響選舉勝負的重要關鍵。
據了解，直至2週前，江啟臣在一場例行核心幕僚會議結束後，趕往桃園會面數名地方要角，於會中表態考慮參選桃園市長，並詢問成功插旗的機率與方式，但卻在選情分析上皆得到負面答覆，畢竟從政27年的桃園市議長邱奕勝紮根已久，也早於年初著手布局，若江堅決爭取，必須先化解邱奕勝這最大關卡。
一名與會人士當場建議江啟臣，可以用民調的方式勸退邱奕勝，且要拿出誠意與邱溝通，態度不可強硬，否則得罪了邱奕勝，將連黨主席選舉都岌岌可危，恐無路可退。
另外，一名藍營人士分析指出，江、朱也不無可能合作，若站在朱立倫角度想，唯一的目標就是2024大選，過去朱在桃園執政8年，對於當地動員系統、人脈山頭瞭若指掌，為了國民黨重返執政，朱絕對會為江啟臣拚一把。因此，若朱立倫當選黨主席，江啟臣在桃園一役非常有機會拿下，呈現雙贏局面，對於當前國民黨的僵局來說是最好解方。
正當藍營內部開始盛傳黨主席親征2022的消息，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就在直播節目中分析，桃園市長鄭文燦一離開，民進黨將難以整合桃園，他建議，江啟臣是藍營參選桃園的最佳人選，除了基本盤對有利，朱立倫、侯友宜能發揮助力，甚至副總統賴清德的人馬也會暗助。
對此，鄭照新受訪表示，地方選舉必須尊重地方意見，江啟臣會按部就班，扮演好黨主席身份，待公投與罷免案圓滿，才會思考下一步。
鄭照新強調，對於黨魁選舉，江啟臣抱持順其自然的態度，他就任後率國民黨度過最黑暗的時期，走出生存危機、穩住陣腳，目前重點仍放在公投與罷免案，為民發聲。朱、江無論選舉結果為何，未來仍在同個隊伍中作戰，選舉只是過程，藉由選舉讓彼此了解黨內的生態、黨員意志走向，何況黨內選舉絕非零和戰局，任何一方都存有合作空間。
江啟臣另一核心幕僚表示，目前內部沒有針對江啟臣投入地方選舉的討論，但在逐漸解封的情況下，江啟臣會陸續展開拜會行程，仍以私下拜會為主，以鴨子划水方式前進。眼下重點還是放在黨務，尤其在他最為拿手的議題攻防上，將會加強與黨團溝通、配合，發揮黨中央力量，讓議題聲量延續發酵，監督政府、為民喉舌。
在桃園備戰已久的邱奕勝接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，他不知此事，但強調市長人選的決定權不在少數人手上，而是由市民選擇，吳子嘉此時放出這樣的消息，實質上是在害江啟臣。若江啟臣動向明朗化，待遊戲規則確定，屆時也不排除以民調方式決定誰出戰。
不過，邱奕勝也指出，三級警戒即將降級，若江啟臣的目標是要爭取連任，是時候該啟動各縣市黨員的拜會行程，而黨團數最多、最密集的票倉就是桃園，這一站至關重要。