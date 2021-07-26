台北車站清潔人員爆群聚感染　7人確診、總共匡列316人

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過台北市近日又爆發群聚感染狀況。感染源是位在台北車站的廁所，包含2名廁所清潔人員在內，已經有7名相關人士確診。由於台北車站位處交通鬧區，北市府方面也已經將台北車站一樓大廳的店家全面停業3天，3間清潔人員負責清掃的廁所也暫停使用3天，目前也已經針對316人進行造冊匡列。





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台北市長柯文哲表示，台北車站的廁所清潔是外包給清潔公司，相關接觸者也不只有在台北車站進行打掃，目前已經將該清潔公司相關人員都進行隔離，並且觀察後續是否有確診的情況。柯文哲說，台北車站因為人來人往，2名確診清潔工所清掃的廁所，不僅一般民眾會使用，就連車站內店家的服務人員也都會使用，因此已經將台北車站一樓的店家全面停業3天，完成清消後才會再度開放營業。





副市長黃珊珊也補充說明清潔人員的染疫狀況，除了有3名確診案例是負責打掃台北車站廁所外，其中2名確診者已經出現家戶傳染的狀況，並分別傳染給同住者各一名；此外經過深入的疫調以後，發現3名確診清潔工都屬於同一個外包清潔公司，而該清潔公司也出現2名確診者。黃珊珊直言，因為該群聚案件涉及2家清潔公司與外包人力，人員經常性流動，目前也針對相關疫調資訊進行擴大匡列。



