海工事業新里程碑！台灣國際造船首批水下基樁交件

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台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，該公司為沃旭能源公司(Orsted)製作之水下基樁(Pin Pile，PP)，每支長度約72米、重量約330噸，約由18至20個板厚40至70mm的鋼罐(CAN)，依照風場設計圖銲接組裝而成，單支水下基樁(Pin Pile，PP)的銲道，平均長度為6760米，約為17圈400米的操場跑道，該公司首度踏入海工事業後，已然實質克服相當大的困難，並實現技術上的突破。
鄭文隆說，這批水下基樁製造工期，自2020年1月16日開工，至2021年6月23日完工，也是該公司投資規畫全新產線啟動以來生產的首批水下基樁，每1支基樁自10公分鋼板成圓就必須銲接23.45次/支(俗稱L線)，每個鋼罐(CAN)連接(以10公分鋼板統計)就必須銲接22.47次/支，而成品完成後，必須再經過台船自檢、第三方檢驗及業主(沃旭公司)檢驗，這3個階段都需要通過100%目視檢測(VT)、20%磁粉探傷(MT)、100%超聲波探傷(UT)，才能成功交件。
為此，台船公司首先穩定設備妥善率，循序再遴選人員重新教育訓練，並建立小班長制度，至最後ISO 9001的程序進行，並於銲前步驟確認及落實後續PDCA規劃及執行改善，才得逐步將銲接失敗率從初期的5至8%到後期減少至3%左右，過程中展現使命必達的決心，最終符合業界國際標準與高品質要求，完工交貨。