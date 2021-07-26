出國搭經濟艙被罵翻 中華隊今起陸續返台有專屬通道禮遇
東京奧運代表團各代表隊預定自今（26）日起分批返國，教育部協同相關主管機關及單位於桃園國際機場設置專用通關櫃台、專用PCR採檢空間及專屬搭車區域，讓辛苦為國征戰奧運的代表團人員能快速完成機場入境及檢疫程序，在最短時間前往防疫旅館休息。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-26 16:47:44｜2021-07-26 16:48:48
本屆東京奧運籌備會防疫規範所有選手必須於賽程結束後一定期間內離境，因此本次各代表隊分批返國，今日首批返國的團隊為自由車代表隊4人，一哥馮俊凱和他的教練、機械師以及運動防護員。
教育部洽聯衛生福利部疾病管制署、內政部移民署、航空警察局、交通部民用航空局、桃園機場公司、聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心及中華奧會等相關機關及單位，經與各單位於機場實地會勘動線，設置專屬入境及檢疫動線，並有專人自代表團隊入境後起全程協助通關及接受PCR檢測，讓辛苦為國征戰奧運的代表團人員能快速完成機場入境及檢疫程序，在最短時間前往防疫旅館休息。
另外在防疫旅館規劃方面，教育部也請中華奧會務必安排一定等級以上，舒適且房間設備完善的防疫旅館，讓代表團人員返國後能有充分的休息與恢復。