一家烤肉萬家香　陳其邁：戶外烤肉再等等

國內防疫警戒將從27日起降為二級，有民眾希望能在自家騎樓烤肉，陳其邁今(26)日表示，同住家人要吃飯當然可以，但外出時像野餐因為空間無法限制，所以會碰到非同住家人經過，無法保持社距，所以戶外野餐不開放，同樣的，在騎樓烤肉是一家烤肉萬家香，到底要怎麼限制或保持社距執行上會有風險，請大家見諒 市府希望防疫期間採逐步開放，保險策略，對大家都好，造成大家不便真的很抱歉。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-26 18:02:08｜2021-07-26 18:04:00
高雄市今天0確診，陳其邁表示，高雄繼續在做社區監測，包括醫院到目前為止，所有檢測主動監測部分都沒有篩出任何的個案，代表高雄社區是安全。就雙北地區而言，這個都一大部分還是屬於特定的群聚，他認為，群聚的感染也接近尾聲，如能夠再擴大疫調匡列，更能夠主動對特定風險的群聚能夠加大篩檢，再搭配疫苗策略，相信隨著疫苗覆蓋率增加，整體社區傳播可以告一段落。
陳其邁一直提醒大家，在國外的經驗戴口罩或某些場所活動要篩檢以後是生活一部分，過去那種不戴口罩四處趴趴走，也許這幾個月到一年時間大概都很困擾，他相信良好公衛手段加上疫苗覆蓋率，每天往高比例達到群體免疫，大概7-8成左右跟時間賽跑加速提供疫苗覆蓋率。
陳其邁也指出餐飲用隔板前面再加一片，就以病毒飛沫傳染來看，本來一噴大概兩公尺，講話咳嗽打噴嚏飛沫散佈大小顆粒全部都過來，有隔板就能全部阻擋，所以三面或ㄇ字型格版都可以，如此將大幅度降低風險，至於材質只要是物理性紙板都可以，桌子擺在靠牆那面就不用做隔板。
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