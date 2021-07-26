中市四大解禁場域　盧秀燕：相關人員施打疫苗

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針對台中疫苗施打情形，盧秀燕說，除了18歲以上的民眾都可至「唐鳳系統」預約登記外，台中也會依照中央公布的疫苗接種順序增加施打率，同時台中也會依照「教育、社福、身心障礙、長照」等優先解禁場域的相關人員規劃疫苗接種計劃。第一，將規劃全市約1.6萬名補教人員疫苗施打，在教育領域，台中先前已完成幼兒園及國小教職員疫苗施打，今、明兩日在快打站也安排國中、高中教職員施打疫苗；基於補教是教育體系的一環，也是學生升學期間重要的學習場域，台中將比照其他縣市，通知補教人員施打疫苗。
第二，俗稱保母的「居家托育人員」是社福系統的一環，先前台中已針對為「醫護警消防疫第一線」提供服務的保母進行疫苗施打，也將比照其他縣市，針對有登記的合格居家托育人員約3700人安排施打。
第三，台中視障、聽障的市民朋友，也是市府優先保護的對象，市府社會局將依據名單主動通知施打疫苗，全市目前約1200人。
第四，針對即將參加全國運動會的台中代表隊選手，市府配合主辦城市報名作業進行造冊、安排疫苗施打，全運會選手與隊職員約850人，盼施打疫苗後安心訓練參賽，為台中爭光。
盧秀燕指出，上述四類人員皆已同步造冊，將於7月29日安排在全市快打站施打疫苗；她強調，台中規劃疫苗接種配合中央政策，逐步安排系統性施打，呼籲接獲通知接種疫苗的民眾，務必依通知單上的時間、地點前往施打，提升城市安全防護網。