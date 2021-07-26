照顧甘苦人　高雄紓困減免延長到年底

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經發局長廖泰翔指出，對於高雄零售市場以及批發市場的相關紓困措施，之前市府針對相關的租金、權利金的不論是補貼，或者是減免，的確讓攤商生活的壓力有所減少，因此高雄的紓困措施繼續延長，首先針對公有的零售以及批發市場，使用費、租金、權利金，還有垃圾處理費都維持全免到今年年底。
另外，針對民有市場以及魚貨拍賣市場、魚市場等海洋局所經管的相關的垃圾處理費也都全部的減免，至於經發局委外經營的場館，包含新創基地以及委外的市場等，應繳的款項最高也可以折減60%，減免措施都延續到今年底，希望能夠減輕所有業者、攤商的負擔。
觀光局局長周玲妏則說，因為考量到觀光局委外的廠商絕大多數都位於風景區，從疫情開始到現在幾乎都在停業的狀態，所處區域也並非市民方便外帶的區域，的確是經營的非常辛苦，因此，觀光局委外經營的所有的場域，繼續延長紓困的措施，一直到年底為止，免收固定的權利金，也免收全面免收租金。
客委會主委楊瑞霞則表示，針對所轄的高雄市新客家文化園區、美濃文創中心歷史建築、高雄市牛埔庄生活文化館等，今年5到12月減租50％，希望在疫情期間和大家一起共度難關。
財政局局長陳勇勝則指出，高雄市政府為了感謝營業人，以及個人在防疫期間的齊心抗疫，所以繼續提供租金減免一直到今年年底，首先在營業用、個人承租戶的部分，分別減徵30％、20％，在設定地上權及標租案的部分減租了60％，而針對於租金及使用補償金部分都持續延長1個月。
另外針對地方稅的部分，娛樂稅、房屋稅牌照稅仍然持續的減免到今年年底，而有關緩繳延分期的部分，一樣提供緩繳1個月、延1年、分3年的延分期，而且是免利息，市府一起跟市民來齊心抗疫，減輕大家負擔。
市長陳其邁說，審酌在這段防疫的過程裡面，其實大家都非常辛苦，各行各業野獸大很大的衝擊，希望在下半年還是能減輕大家的負擔，因此市府針對所屬場域一些相關的租金的減免，或者是其他的地方稅的這個減免部分，高雄市政府一併宣布延長到今年年底。
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