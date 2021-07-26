又被洗臉？美副國務卿訪中踢鐵板　美中緊張難以緩解

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美國與國際盟友近日就新疆、香港人權議題發聲，譴責北京迫害民主自由價值。面對外界的抨擊，謝鋒表示，美國沒有資格在中方面前「指手畫腳」談民主人權，回問「如果老百姓都被剝奪了民主、自由、人權，中國人民怎麼能釋放出如此巨大的創造力和如此巨大的生產力？」同時強調，中華民族在短短的100年間站起來、富起來、強起來，中國民眾對中國政府的滿意度超過90%，在任何一個國家都是非常驚人的數字。
對於川普時期發動的貿易戰主因：中國竊取美國企業智慧財產權相關問題，謝鋒回應，中國的文化是「己所不欲，勿施於人」，從來不脅迫任何國家，從未將手伸到進人家裡，更沒佔領過別國一寸土地，而是美國大搞「單邊制裁」、「長臂管轄」、「干涉內政」是徹頭徹尾的脅迫外交。
《日經亞洲》評論提到，美國高級官員在24日談到雪蔓訪中之旅的立場，強調美國願意與北京競爭，但必須是在「公平」的環境下，且需要建立「護欄」以避免美中衝突的發生。面對華盛頓的立場，中方今日在會談中回應，美方的「競爭、合作、對抗」三分法是只有利於美國、實則遏制打壓中國的「障眼法」。
日媒報導提到，美中緊張關係在川普時期急劇升溫，拜登上台後仍維持將中國定為「戰略性競爭對手」的大方向。今年3月，美國國務卿布林肯（Antony Bliken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中方代表楊潔篪、王毅在阿拉斯加進行會談，然而卻遇到楊潔篪用中文發表超過15分鐘的批評。對於阿拉斯加會談，美國官員事後指責中方在會議期間「譁眾取寵」，激烈的言辭實際上是對內宣傳的一部分。實際上，楊潔篪的發言也成功的激起中國內部的愛國主義，然而北京與華盛頓之間的關係仍保持緊張。
目前美國方面尚未公布雪蔓的會晤情況，但雪蔓明顯遇到了與布林肯、蘇利文類似的處境。日媒分析指出，謝鋒在回應人權議題時，一如其他中國外交官員的說法：強調經濟上的成就，而在北京加強整治科技業、金融平台以及補教界後，經濟表現也是近期外界關注的焦點。同時，分析人士也普遍同意，經濟是中共政權正當性的主要基礎。
《紐約時報》評論，在雪蔓敲定訪中行程前，拜登政府在人權議題、網路安全、全球暖化上聯合盟友向中國施壓，拜登在G7峰會中，聯合英國、澳洲、日本等重要經濟體，就新疆人權議題譴責北京；上週，白宮發表聲明清楚點出中國駭客行為危害國家安全，日本政府也聲稱200家企業、太空機構（JAXA）遭遇的網路攻擊與中共有關。然而，從今日中國外交部官員的發言可見，拜登目前在國際上對中國施壓的戰略效用不大，中方代表一系列好鬥（combative）的言論凸顯，雪蔓的訪中旅程不太可能舒緩北京與華盛頓之間持續惡化的爭端。