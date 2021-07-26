名家論壇》單厚之／撒幣紓困不能只有舊思維

三級警戒2個多月，重創台灣的經濟，原本堅持不普發現金的行政院，最近態度出現明顯的轉變，準備要比照去年振興三倍券的模式，推出更大規模的振興券「讓振興效果變5倍」，甚至還出現「紓困5.0」的名詞。





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過去2個多月，政府的推出所謂的「紓困4.0」，基本上仍舊是「紓困2.0」的翻版，包括貸款、救濟等等，都和去年的作法沒有兩樣。在疫情已經發生一年多之後，政府仍然沒有制定一套辦法，找出真正需要的救助的企業跟店家，把錢送到他們的手中，所以只好換個「4.0」的名稱，端出和去年一樣的菜色。





政府描繪出一幅「政府挺企業、企業挺勞工」的美好願景，但許多因為封城受到嚴重影衝擊的店家，根本申請不到紓困補助，只好關門大吉。政府的準備不足、紓困不利，卻又假裝紓困已經有成效，反而導致經濟的衝擊遠比想像中更大。





紓困原本應該是「救急不救窮」，讓受到嚴重衝擊的店家跟人，能夠繼續撐到情況好轉。但由於政府並沒有能力把錢送到需要的人手中，朝野立委才會出現廣發現金的聲音，至少沒有相對剝奪感，需要的人也多少能受到照顧。





原本堅持不發錢的行政院，如今雖然仍緊咬「不普發現金」，但卻提出再發振興券的規劃，其實已經是放棄原本的立場，相當程度接納立委的訴求了。但問題是，去年的「振興三倍券」已經證明沒有辦法達成原本的政策目標，不是一個成功的政策，如今難道改叫「振興五倍券」，就會有不一樣的結果嗎？





更何況，今年的疫情跟三級警戒的衝擊，和去年是完全不同的狀況。去年除了旅遊業受到比較嚴重的衝擊之外，其他行業並沒有受到太大的影響，而三級警戒卻是重創所有的餐飲業跟服務業。





根據主計處日前公布的統計，台灣的失業率從4月的3.64%，一路飆高到6月的4.80%，失業率創10年半的新高，每月工時未達35小時的低工時就業者也暴增到98.4萬。





去年疫情對台灣經濟的衝擊，主要來自民眾因為疫情導致的消費減少，所以政府才需要發三倍券來「振興」經濟、增加民間的消費。但現在的狀況明顯和去年不同，2個月的三級警戒，導致很多店家倒閉、工作消失，這些受創的國人很可能因此掉落到更弱勢的經濟階級。





對目前的台灣、現在的政府來說，「救失業」顯然是比「救經濟」更急迫、更重要的課題。而在此時此刻，政府居然端出一個以「振興」經濟為訴求、討好所有人的政策，根本就是搞錯了方向。





行政院官員還沾沾自喜的說，「1600億的振興子彈已經上膛，隨時可以開出刺激內需的第一槍」。但這1600億其實是新冠特別預算8400億的餘額，面對變種病毒的威脅，全世界多半預估要到明年、甚至後年疫情才會趨緩，政府如果現在就把所有的子彈用完，之後要如何面對疫情的變化？





面對新的疫情局勢，政府必須在疫情可以忍受的範圍之內，保住最多的工作機會跟職缺，並試著創造一些投資跟工作機會，而不是一再用5.0、6.0、7.0之類的口號，包裝撒錢的舊思維。政府也必須認真研擬一套辦法，萬一再有類似三級警戒狀況時，如何能夠精準的紓困，降低對經濟的衝擊。那最後的1600億，真的不必急著發完。











●作者：單厚之／資深媒體人





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