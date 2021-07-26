古天樂打造韓女團SKYLE「隔離出道喊卡」 8月再出發
由香港男星古天樂合作南韓推出的4人女團「SKYLE」原定7月出道，卻因為當地疫情升溫、工作人員與診者接觸、成員須篩檢並自主管理等原因，延遲出道計畫，今（26日）她們公司「GOOD LUCK娛樂」宣布，SKYLE確定8月4日正式發片、進軍樂壇出道。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-07-26 21:00:00
SKYLE原定7月19日出道，但出道前工作人員與確診者密切接觸過，公司決定延後藝人出道，表示：「藝人及相關工作人員經過PCR檢查後，4位成員結果為陰性，並自主隔離休息兩週。我們會嚴格遵守防疫方針，健康安全地進行活動。」
SKYLE確定於8月4日發行專輯《FLY UP HIGH》出道，同名主打歌意味著「想在激烈的K-POP市場高飛」，今也公開第二波宣傳照，宇晴、ERIN、采炫、GINNY身著金色服裝、戴皇冠，擺出霸氣姿勢， 公司解釋概念：「皇冠象徵著SKYLE的世界觀『Put on a crown』，SKYLE的出道不是展示她們成長的過程，而是以成長的完成型偶像與粉絲見面。每張專輯會以新的皇冠展示固有的世界觀 。」
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