COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北市有條件降至二級警戒？柯文哲：維持每日少於10例確診

▲針對27日起全台降級至二級警戒，台北市長柯文哲26日表示，台北市仍舊維持逐步解封，不會一次全部開放。（圖／台北市政府提供）
▲針對27日起全台降級至二級警戒，台北市長柯文哲26日表示，台北市仍舊維持逐步解封，不會一次全部開放。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-26 17:24:06｜2021-07-26 17:24:40

由於新冠肺炎疫情近幾週在台灣逐漸趨緩，行政院日前也宣布27日起全台警戒將至二級。不過因為台北市內仍有零星感染，且還是有不明感染源案例，因此台北市長柯文哲也定調，接下來採取逐步開放的方式進行。而針對逐步開放的標準，柯文哲也明確表示，起碼台北市要維持每日少於10例確診，且不明感染源案例不得超過2例。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據行政院及防疫指揮中心宣佈，明日起全台防疫警戒將降至二級，除了集會遊行活動放寬到室內50人、室外100人外，部分餐飲業者也可以開放內用；此外在微解封期間，僅開放9人以下的旅遊限制，現在也解封至50人以下的團體旅遊。

不過台北市政府方面並未隨之跟進，原因在於近日北市仍有數起確診案例，且其中仍有許多不明感染源的確診案例。台北市長柯文哲強調，要完全杜絕感染源還是有難度，所以現階段不會一次全部解封，而是有條件地逐步解封。而北市的解封標準，柯文哲也明確表示，每日北市確診案例不得多於10例，且其中不明感染源的確診案例要少於2例，才會逐步開放北市相關行業解封。

▲指揮中心公布今（26）日確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布今（26）日確診個案。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
85.71%14.29%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
0%100%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
100%0%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀