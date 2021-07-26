北市有條件降至二級警戒？柯文哲：維持每日少於10例確診

由於新冠肺炎疫情近幾週在台灣逐漸趨緩，行政院日前也宣布27日起全台警戒將至二級。不過因為台北市內仍有零星感染，且還是有不明感染源案例，因此台北市長柯文哲也定調，接下來採取逐步開放的方式進行。而針對逐步開放的標準，柯文哲也明確表示，起碼台北市要維持每日少於10例確診，且不明感染源案例不得超過2例。





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根據行政院及防疫指揮中心宣佈，明日起全台防疫警戒將降至二級，除了集會遊行活動放寬到室內50人、室外100人外，部分餐飲業者也可以開放內用；此外在微解封期間，僅開放9人以下的旅遊限制，現在也解封至50人以下的團體旅遊。





不過台北市政府方面並未隨之跟進，原因在於近日北市仍有數起確診案例，且其中仍有許多不明感染源的確診案例。台北市長柯文哲強調，要完全杜絕感染源還是有難度，所以現階段不會一次全部解封，而是有條件地逐步解封。而北市的解封標準，柯文哲也明確表示，每日北市確診案例不得多於10例，且其中不明感染源的確診案例要少於2例，才會逐步開放北市相關行業解封。



