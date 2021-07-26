《財富老司機》達成複利前的兩三事　必須與時間長跑！

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最後就是價值，在一定的時間得不斷去審慎投資的部分，是不是有一些價值原則，愛因斯坦說宇宙中最大的力量就是複利，複利其實就是要用錢來滾錢，如果一個人每個月存3000元去買譬如說是台積電，或者是ETF的元大臺灣50，領到了股利，就必須滾進去繼續買，複利的原則就是一直用錢滾錢，一般來說基於72法則，就是如果年報率是6%，10萬塊在12年後變20萬。如果按照72法則的邏輯，6%的投報率12年會翻一倍，那麼假設持續投入，那麼100萬變200萬，200萬變400萬到800萬的時候，大概40年可以大概有8倍左右。
反過來說，若現在25歲，想要30歲致富，那麼複利原則可能沒辦法幫你，可能要透過創業，並且是創業成功，才可能在短時間內讓價值翻倍。所以，有了複利的觀念，再來是要有價值投資的觀念，同時也得考慮到風險管理的觀念，彭懷恩便分享自身經驗，曾經買過黃金共同基金，但當時並不清楚是買黃金還是買黃金存摺，後來才得知是買黃金存摺，六、七年竟才發現零複利。而複利來說也可以採取分散風險，譬如1/3股票、1/3債券、1/3黃金。總結複利怎麼使用，其實就是多儲蓄，讓你的錢因為時間可以開始產生價值。