塔江軍艦27日蘇澳軍港交艦　海劍二飛彈公開亮相

海軍首艘高效能艦艇後續艦「塔江艦」去（2020）年12月下水，已提早完成作戰測評，明（27）日上午將正式在蘇澳軍港舉辦交艦典禮。據了解，基於防疫考量國安高層並不會參加交艦典禮。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-26 17:38:39
2012年龍德造船廠贏得海軍高效能艦原型艦合約，建造沱江級巡邏艦原型艦，2018年7月「沱江艦」完成雄三實彈射擊，並精準命中靶艦。經過多年戰術評測，龍德造船廠於2018年11月間得標高效能艦艇後續艦首批3艘與布雷艇4艘建造案。因應敵情威脅，原規劃2025年完成3艘塔江軍艦，與龍德造船廠協調後，只要沱江級艦今年完成作戰測評，2023年前能夠完成全數6艘，因此目前建造進度已超前。
「高效能艦艇後續艦」首艘量產艦去年12月下水，由總統蔡英文命名「塔江艦」，有別於原型艦，塔江艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲外，更配備由中科院研製的海劍二防空飛彈。海劍二防空飛彈也將在交艦典禮公開亮相。
「塔江艦」在上（6）月29日完成最後一次海試，原訂本月14日舉行交艦典禮，但是卻碰上防疫三級警戒，讓交艦典禮延至27日舉行。由於指揮中心規定室外聚會最多100人，若超額須提防疫計畫，基於防疫考量層峰高層將被不會參加交艦典禮。
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