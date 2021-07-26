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別再搞振興券！馬英九：現金直接入帳最快速有感

▲前總統馬英九呼籲普發紓困現金直接入帳。（NOWnews今日新聞資料照）
▲前總統馬英九呼籲普發紓困現金直接入帳。（NOWnews今日新聞資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-26 17:41:44

針對政府規劃推出振興券，前總統馬英九辦公室今（26）日指出，萬事莫如紓困急，期盼行政院的紓困振興方案，要做到「金額有感，發放迅速、方式便民、減少群聚、成本低廉」，紓困金直接匯帳戶人民最有感。

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馬英九辦公室指出，符合上述這五項條件最理想的方案，就是仿效全球先進國家，紓困金直接匯入民眾的金融機構帳戶，沒有帳戶的民眾則由村里長系統協助。用最快的方式紓困，不僅讓民眾有感，還能減少群聚感染風險。

馬辦強調，去年國民黨與馬英九都希望政府普發現金，但行政院卻設計出一套史無前例、全球罕見的三倍券，「錢少、事多、成本高、離人民遠」，民眾反應不佳；如今二次紓困，行政院卻傳出還是要用振興券。

馬辦呼籲，疫情肆虐，很多民眾經濟陷入困境甚至絕境，如何快速紓困，應是政府該思考的當務之急。這段時間因三級警戒，許多民眾的經濟情況比起去年更嚴峻，就連民進黨立委都建議，以現金消費為主的傳統市場，尤其需要政府關注。希望行政院能從善如流，儘速以最便民的方式發放現金直接入帳，同時也把群聚風險降到最低。

馬辦提醒，政府不要重蹈去年覆轍，為了刻意與馬政府區隔，硬是增加不少行政成本。例如行政院蘇院長表稱三倍券發放成本只要9億元，比消費券少，但實施後卻花了22.56億元，比消費券19.6億多了近3億元。蘇貞昌個人信譽事小，但這些費用都是民脂民膏，大可省下來紓困或買疫苗，期盼政府能記取教訓。

行政院發言人羅秉成22日在行政院會記者會則指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前已剩下1600億，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。

羅秉成說，去年的振興三倍券使用率高達99%，讓國內經濟有千億以上的刺激效應，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，坦白說也對國際名聲有所影響，而政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理。

行政院官員指出，目前已有初步構想，可能將發放兩種版本，包括紙本券與數位版振興券，就等適當時機推出。政院一名官員表示，去年三倍券是民眾花費1000元，購買價值3000元的三倍券，而今年振興券原則上不會低於三倍券的3倍效益，內部仍在研議中。

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政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
85.71%14.29%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
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2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
100%0%
2021-07-26-2021-07-29
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