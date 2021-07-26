別再搞振興券！馬英九：現金直接入帳最快速有感

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馬辦強調，去年國民黨與馬英九都希望政府普發現金，但行政院卻設計出一套史無前例、全球罕見的三倍券，「錢少、事多、成本高、離人民遠」，民眾反應不佳；如今二次紓困，行政院卻傳出還是要用振興券。
馬辦呼籲，疫情肆虐，很多民眾經濟陷入困境甚至絕境，如何快速紓困，應是政府該思考的當務之急。這段時間因三級警戒，許多民眾的經濟情況比起去年更嚴峻，就連民進黨立委都建議，以現金消費為主的傳統市場，尤其需要政府關注。希望行政院能從善如流，儘速以最便民的方式發放現金直接入帳，同時也把群聚風險降到最低。
馬辦提醒，政府不要重蹈去年覆轍，為了刻意與馬政府區隔，硬是增加不少行政成本。例如行政院蘇院長表稱三倍券發放成本只要9億元，比消費券少，但實施後卻花了22.56億元，比消費券19.6億多了近3億元。蘇貞昌個人信譽事小，但這些費用都是民脂民膏，大可省下來紓困或買疫苗，期盼政府能記取教訓。
行政院發言人羅秉成22日在行政院會記者會則指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前已剩下1600億，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。
羅秉成說，去年的振興三倍券使用率高達99%，讓國內經濟有千億以上的刺激效應，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，坦白說也對國際名聲有所影響，而政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理。
行政院官員指出，目前已有初步構想，可能將發放兩種版本，包括紙本券與數位版振興券，就等適當時機推出。政院一名官員表示，去年三倍券是民眾花費1000元，購買價值3000元的三倍券，而今年振興券原則上不會低於三倍券的3倍效益，內部仍在研議中。