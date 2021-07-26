COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

即期疫苗打不完中央要收回？北市府：都是中央列管專案

▲針對近日中央表示要收回即期疫苗的議題，台北市長柯文哲26日表示，北市大多數未施打的即期疫苗，都是中央列管的專案疫苗，北市府無權調配。（圖／台北市政府提供）
▲針對近日中央表示要收回即期疫苗的議題，台北市長柯文哲26日表示，北市大多數未施打的即期疫苗，都是中央列管的專案疫苗，北市府無權調配。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-26 17:42:19

防疫指揮中心發言人莊人祥，日前公布各縣市庫存即將過期的莫德納疫苗數量，其中台北市以1萬1872劑為多，莊人祥也指出，各醫院及衛生局未規劃在31日後能施打的疫苗，將會由中央回收，並配發同等劑量之疫苗給各縣市政府。對此台北市長柯文哲今（26）日表示，不是台北市打不完，而是很多沒打完的疫苗，都是中央專案列管自己造冊施打，名目上掛帳於台北市，「我是善意提醒他們應該要施打。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，現階段台北市剩餘的大多數疫苗，都是中央掛帳於台北市的專案疫苗，並非由台北市政府可控制施打，而是由中央管轄給特定人士施打，「我當時只是善意提醒這些疫苗快到期了。」柯文哲說，中央變成是自己發疫苗又自己來管施打率，因此可能沒有注意到。

副市長蔡炳坤也補充表示，中央專案剩下的疫苗掛在地方，尤其北市的中央專案比較多，所以才讓剩餘疫苗比較多。北市將這些專案列出來讓大家了解，他直呼中央說打不完就收回會造成有壓力，中央跟地方要合作。「很多民眾聽到有即期疫苗，甚至還打電話來台北市政府問說可不可以施打。」蔡炳坤強調，這是多麼可悲的事情，而且各縣市政府也無法背負「疫苗打不完」的責任，希望中央也能放寬規範，讓北市府也能調配這些打不完的疫苗。

▲台北市政府26日公布相關數據，表示北市目前剩餘的即期疫苗，有約1.16萬劑為中央專案造冊施打，北市府無權調配給其他對象施打。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府26日公布相關數據，表示北市目前剩餘的即期疫苗，有約1.16萬劑為中央專案造冊施打，北市府無權調配給其他對象施打。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
85.71%14.29%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
0%100%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
100%0%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀