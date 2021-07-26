即期疫苗打不完中央要收回？北市府：都是中央列管專案

防疫指揮中心發言人莊人祥，日前公布各縣市庫存即將過期的莫德納疫苗數量，其中台北市以1萬1872劑為多，莊人祥也指出，各醫院及衛生局未規劃在31日後能施打的疫苗，將會由中央回收，並配發同等劑量之疫苗給各縣市政府。對此台北市長柯文哲今（26）日表示，不是台北市打不完，而是很多沒打完的疫苗，都是中央專案列管自己造冊施打，名目上掛帳於台北市，「我是善意提醒他們應該要施打。」





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柯文哲表示，現階段台北市剩餘的大多數疫苗，都是中央掛帳於台北市的專案疫苗，並非由台北市政府可控制施打，而是由中央管轄給特定人士施打，「我當時只是善意提醒這些疫苗快到期了。」柯文哲說，中央變成是自己發疫苗又自己來管施打率，因此可能沒有注意到。





副市長蔡炳坤也補充表示，中央專案剩下的疫苗掛在地方，尤其北市的中央專案比較多，所以才讓剩餘疫苗比較多。北市將這些專案列出來讓大家了解，他直呼中央說打不完就收回會造成有壓力，中央跟地方要合作。「很多民眾聽到有即期疫苗，甚至還打電話來台北市政府問說可不可以施打。」蔡炳坤強調，這是多麼可悲的事情，而且各縣市政府也無法背負「疫苗打不完」的責任，希望中央也能放寬規範，讓北市府也能調配這些打不完的疫苗。



