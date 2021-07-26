阻斷特殊交友傳播鏈 警臨檢汽車旅館查獲6男女開毒趴
桃園市近日因特殊交友傳播鏈導致確診人數上升，大園警方為阻斷此類「人與人的連結」，24日晚間至轄內汽車旅館臨檢，現場查獲6名20多歲的男女在開毒趴，全案依毒品罪送辦。
記者李春台/桃園報導
2021-07-26 17:42:23
大園警方表示，為防止特殊交友傳播鏈疫情繼續擴散，警方於24日晚間規劃勤務，針對轄內汽車旅館、賓館等住宿場所加強臨檢查緝不法情事。警方於轄內某汽車旅館臨檢時，業者主動向警方通報，有住客特別詢問櫃檯人員「如有警察臨檢是否會通知」，言行舉止非常可疑。
警方獲報後鎖定該間房號前往臨檢，先在房內查獲1男1女，並發現一杯氣味可疑的飲料，疑似泡好的毒咖啡，而在盤查過程中，有2男2女一起往該房間走來，員警上前盤查，當場在2名男子的身上查獲6包毒咖啡包，警方隨即將6名男女一同帶回偵詢，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。
大園警方呼籲，防疫警戒雖於27日起降級，但民眾仍應提高警覺，旅宿業者若發現住客有可疑情事，應即時通報權責機關處理，若未通報將依法開罰，最重將面臨停業的處分，請業者多加注意。
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