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阻斷特殊交友傳播鏈　警臨檢汽車旅館查獲6男女開毒趴

▲6名男女群聚汽車旅館開毒趴，事前還詢問旅館人員，「如有警察臨檢是否會通知」，最後終於遭到警方查獲。（圖／大園分局提供）
▲6名男女群聚汽車旅館開毒趴，事前還詢問旅館人員，「如有警察臨檢是否會通知」，最後終於遭到警方查獲。（圖／大園分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-26 17:42:23

桃園市近日因特殊交友傳播鏈導致確診人數上升，大園警方為阻斷此類「人與人的連結」，24日晚間至轄內汽車旅館臨檢，現場查獲6名20多歲的男女在開毒趴，全案依毒品罪送辦。

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大園警方表示，為防止特殊交友傳播鏈疫情繼續擴散，警方於24日晚間規劃勤務，針對轄內汽車旅館、賓館等住宿場所加強臨檢查緝不法情事。警方於轄內某汽車旅館臨檢時，業者主動向警方通報，有住客特別詢問櫃檯人員「如有警察臨檢是否會通知」，言行舉止非常可疑。

▲房內查獲1男1女，並發現一杯氣味可疑的飲料，疑似泡好的毒咖啡。（圖／大園分局提供）
▲房內查獲1男1女，並發現一杯氣味可疑的飲料，疑似泡好的毒咖啡。（圖／大園分局提供）
 

警方獲報後鎖定該間房號前往臨檢，先在房內查獲1男1女，並發現一杯氣味可疑的飲料，疑似泡好的毒咖啡，而在盤查過程中，有2男2女一起往該房間走來，員警上前盤查，當場在2名男子的身上查獲6包毒咖啡包，警方隨即將6名男女一同帶回偵詢，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

大園警方呼籲，防疫警戒雖於27日起降級，但民眾仍應提高警覺，旅宿業者若發現住客有可疑情事，應即時通報權責機關處理，若未通報將依法開罰，最重將面臨停業的處分，請業者多加注意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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