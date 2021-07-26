父親節好禮大比拚！創意蛋糕PK爸爸送禮指南

隨著八月腳步近了，不少業者都在磨刀霍霍準備父親節檔期，推出各式的創意蛋糕想要搶攻市場，不管是口味上的創新，還是造型上的吸睛，網購業者也推出多項父親節好禮，希望能在疫情期間創造好買氣。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-26 17:57:50
君品酒店今年的父親節蛋糕，嚴選出廣受消費者歡迎的三款特色主題蛋糕；以濃郁巧克力為基底的「哲學家老爸」展現爸爸的知性品味，「運動健將老爸」則將老爸的休閒感發揮的淋漓盡致；同時還有外型超擬真的「君品雪茄」蛋糕(1支雪茄與菸灰缸1個)，苦甜的成熟風味，適合性格沉穩的爸爸們。
另外，今年父親節雖然碰上疫情，不適合到餐廳用餐慶祝，為了能讓民眾展現心意，屈臣氏也網羅各式好禮，並針對不同年齡層的爸爸端出「送禮指南」，像是新生代爸爸，就推薦送顧「面子」的禮物，首選「刮鬍刀」、「男士保養品」等；中生代爸爸通常是「三明治族」，建議可以送些護眼禮品；銀髮族老爸，則是推薦相關保健食品。
486團購也注意到，近期「父親節」、「父親 禮物」、「男性 禮物」、「保健」、「健康」等關鍵字衝上搜尋排行，單週搜尋度飆升8倍，顯見民眾即使疫情考量無法一起外出用餐，也計畫能為爸爸送上一份心意。平台觀察，刮鬍刀、電動牙刷、健康錶、滴雞精、燕窩禮盒蟬聯父親節熱門禮物外，洗碗機也名列父親節夯禮名單，車用空氣清淨機更是今年首次進榜的父親節好禮。
樂天市場也發現，相關父親節商品的關鍵字，如「父親節禮物」、「父親節蛋糕」，搜尋量皆大幅增加，今年更提早到7月初即出現搜尋量，與去年同期相比約有近35%上漲，訂單數也有40%的漲幅，像是《唐緹烘焙坊》推出的父親節限定「乳酪布朗尼蛋糕」，選用甜而不膩74%苦甜巧克力搭配白蘭地，非常適合大人的淡淡微醺美味，而正值芋頭盛產季節，《不二緻果-高雄不二家》也推出父親節蛋糕限定預購，都在網路上獲得好評。