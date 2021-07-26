防疫也要顧經濟　 中市再提振興經濟五大補帖

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基於「不同時期，要有不同的拼經濟作為」，在疫情警戒降級之際，台中市政府彙整各局處，一口氣推出「振興經濟大補帖」，開出「五大藥方」，包括「個人紓困與振興」、「產業紓困與振興」、「租金減免」、「稅捐緩徵減免」、「新經濟振興」等面向，提出53項振興措施，涵蓋個人、企業與產業面，市府會持續努力，推進城市競爭力。
研考會主委吳皇昇表示，中市府不僅苦民所苦，更展現捍衛經濟的決心，除既有已提出的「紓困十方」政策仍持續推動，另外更規劃36項新興紓困、振興經濟的新措施，盼能舒緩各產業受疫情影響的經濟壓力。「振興經濟大補帖」內容，就是除了既有的紓困十方之17項政策措施外，再提出21項新興的紓困措施和15項新經濟振興措施，希望能加速經濟復原速度。
吳主委表示，隨著中央宣布全國疫情將於7月27日至8月9日降為二級警戒，秉持市長盧秀燕的「一前提、兩態度」原則—「確保防疫安全的前提，穩健式解封、漸進式鬆綁」，台中市政府率先提出「振興經濟大補帖」五大藥方，期盼舒緩各產業的經濟壓力，也提供產業及有需要的民眾新的經濟契機，市府一直與民眾站在一起渡過疫情難關。吳主委指出，目前已盤點計有超過1,143處場域、至少有10萬人可回歸教育、照顧和工作，中市府將持續秉持照顧民眾健康及振興經濟二大主軸，持續滾動檢討及精進各項振興措施。