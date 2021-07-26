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防疫也要顧經濟　 中市再提振興經濟五大補帖

▲因應疫情警戒降級，台中市再提振興經濟大補帖，協助產業與民眾紓困。（圖／市府提供）
▲因應疫情警戒降級，台中市再提振興經濟大補帖，協助產業與民眾紓困。（圖／市府提供）

記者金武鳯/綜合報導

2021-07-26 17:58:15

疫情衝擊各行各業，台中市於疫情期間已持續推動多項紓困方案，避免台中經濟受到太大衝擊，也確保經濟量能能持續發展。如今因應中央宣布7月27日至8月9日降為二級警戒，台中市府再推「振興經濟大補帖」，並祭出個人、產業、租金、稅捐、新經濟等五大藥方，盼能舒緩各產業的經濟壓力，提供產業與民眾新的經濟契機，

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市府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕再度強調，防疫也要顧經濟，市府重視民眾與基層生計，在疫情不同階段，已陸續推出「紓困九箭」、「紓困十方」、規劃「蔬菜箱」、外帶外送推廣方案、線上宣傳台中農特產等措施，成效良好。

基於「不同時期，要有不同的拼經濟作為」，在疫情警戒降級之際，台中市政府彙整各局處，一口氣推出「振興經濟大補帖」，開出「五大藥方」，包括「個人紓困與振興」、「產業紓困與振興」、「租金減免」、「稅捐緩徵減免」、「新經濟振興」等面向，提出53項振興措施，涵蓋個人、企業與產業面，市府會持續努力，推進城市競爭力。

研考會主委吳皇昇表示，中市府不僅苦民所苦，更展現捍衛經濟的決心，除既有已提出的「紓困十方」政策仍持續推動，另外更規劃36項新興紓困、振興經濟的新措施，盼能舒緩各產業受疫情影響的經濟壓力。「振興經濟大補帖」內容，就是除了既有的紓困十方之17項政策措施外，再提出21項新興的紓困措施和15項新經濟振興措施，希望能加速經濟復原速度。

吳主委表示，隨著中央宣布全國疫情將於7月27日至8月9日降為二級警戒，秉持市長盧秀燕的「一前提、兩態度」原則—「確保防疫安全的前提，穩健式解封、漸進式鬆綁」，台中市政府率先提出「振興經濟大補帖」五大藥方，期盼舒緩各產業的經濟壓力，也提供產業及有需要的民眾新的經濟契機，市府一直與民眾站在一起渡過疫情難關。吳主委指出，目前已盤點計有超過1,143處場域、至少有10萬人可回歸教育、照顧和工作，中市府將持續秉持照顧民眾健康及振興經濟二大主軸，持續滾動檢討及精進各項振興措施。

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