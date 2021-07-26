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東奧推特公佈名次獨漏我國國旗　網友狂刷一排國旗表符

▲東京奧運官方在每一位得獎選手名字後方都會加上國家國旗，唯獨我國選手不見中華民國國旗。
▲東京奧運官方在每一位得獎選手名字後方都會加上國家國旗，唯獨我國選手不見中華民國國旗。

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-26 18:07:42｜2021-07-26 18:11:24

東京奧運如火如荼進行當中，為了獲得好成績，各國好手也使出渾身解術，我國代表選手在正式開幕後也屢屢傳出佳績。東京奧運也在官方推特上，即時公布各項比賽奪牌好手名次訊息，但有網友發現，每一位得獎選手名字後方都會加上國家國旗，我國代表選手後面卻不見中華民國國旗，不少網友隨即在留言區狂刷國旗。

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我國柔道選手楊勇緯在東京奧運開幕後第一天（24日）就奪下銀牌好成績，19歲的跆拳道女將羅嘉翎也在25日時拿下跆拳道女子銅牌，最新消息指出，中華隊射箭男團也擊敗中國挺進決賽、收下銀牌，相隔17年再度奪牌，目前我國代表隊獲得2銀1銅，共計得3牌。

相關賽事得獎名次消息隨即公布在東京奧運官方推特上頭，有網友眼尖發現，官方在每一位得獎選手名字後方都會加上國家國旗，唯獨我國選手不見中華民國國旗。

▲東京奧運官方在每一位得獎選手名字後方都會加上國家國旗，唯獨我國選手不見中華民國國旗。圖為其他賽事名次公布推文。（圖／翻攝自東京奧運官方推特）
▲東京奧運官方在每一位得獎選手名字後方都會加上國家國旗，唯獨我國選手不見中華民國國旗。圖為其他賽事名次公布推文，皆有放上代表隊該國國旗。（圖／翻攝自東京奧運官方推特）
 

貼文一發出之後，隨即引發關注，不少網友湧入留言區，在楊勇緯、羅嘉翎、中華隊後方加上中華民國國旗，還有網友狂刷好幾排的中華民國國旗，還有網友直言「這並不符合奧運精神」

令人注意的是，因為俄羅斯由於違反禁藥規定而受到懲處，今年只能以「俄羅斯奧委會（ROC）」代表隊之名參加東奧，因此國旗無法露出，有網友在留言區詢問「為什麼東京奧運官方推特不放上俄羅斯奧委會以及台灣的國旗」時，遭到一名網友反駁俄羅斯奧委會無法露出國旗原因，隨後指出「但台灣是一個國家，卻因為中國欺壓得受到（與俄羅斯奧委會同樣的）處罰」。

▲網友在東京奧運官方推特留言區狂刷中華民國國旗。（圖／翻攝自東京奧運官方推特）
▲網友在東京奧運官方推特留言區狂刷中華民國國旗。（圖／翻攝自東京奧運官方推特）
 

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