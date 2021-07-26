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降為二級警戒　陳其邁：部分場所要篩檢會成為生活常態

▲高雄市長陳其邁宣布針對教育、社政等六大類業者首次快篩提供公費補助。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁宣布針對教育、社政等六大類業者首次快篩提供公費補助。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-26 18:50:04

高雄市新冠肺炎疫情今（26）日無新增病例，持續4天＋０！市長陳其邁認為，群聚感染已近尾聲，但若能對特定風險的群聚擴大篩檢，搭配疫苗覆蓋率增加，整體社區傳播可告一段落。雙北地區的風險與南部截然不同，不過，陳其邁仍提醒市民，戴口罩、部分場所要篩檢會成為生活常態。

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▲級警戒降為二級，陳其邁今天在防疫會議會後記者會中宣布，將提供教育、社政等六大類行業、首次快篩公費補貼。（圖／高市府提供）
▲級警戒降為二級，陳其邁今天在防疫會議會後記者會中宣布，將提供教育、社政等六大類行業、首次快篩公費補貼。（圖／高市府提供）
因應三級警戒降為二級，許多行業將重新開放，陳其邁今天在防疫會議會後記者會中宣布，將提供六大類行業、首次快篩公費補貼，六大類依局處管轄分別為教育、社政、文化、運動發展、經濟發展、民政與文化等，教育涵蓋幼兒園、社區大學、補習班、課照中心、高中以下暑期營隊等；社政類例如托嬰中心、早療中心、輔具資源中心、身障日照中心等，以上由主管機關協助統一造冊。

▲高雄市政府提供第一次快篩公費補貼，後續查核由各行政機關與業者合作。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府提供第一次快篩公費補貼，後續查核由各行政機關與業者合作。（圖／高市府提供）
其中教育、社政兩類，由主管機關統一造冊，另四大類由各主管機關與業者聯繫。文化局轄管部分包括表演場館與拍攝劇組，經濟發展局轄管部分主要是美容美體營業場所，另有民政局與文化局轄管的宗教場所。

至於民眾所關心的包括各類型運動場館、健身房、韻律教室、瑜珈教室等，教練或運動員每7天需快篩1次。陳其邁強調，打完疫苗仍有小部分可能出現突破性感染，所以針對部分特定場所，仍必須實施快篩以監控疫情，也是為了讓使用者可以更安心，高雄市政府提供第一次快篩公費補貼，後續查核由各行政機關與業者合作。

陳其邁表示，為簡化程序，業者或從業當事人只要帶著申請書（可在網路上先下載），把服務單位、身分證、聯絡電話填好並簽名具結，就可以直接預約、直接到全市30幾處快篩站快篩。

衛生局簡任技正潘政穎也指出，高市府要求上述六大類須快篩人員共約2萬8千多人，篩檢量能沒有問題，相關人員可先上網下載申請表，填妥後到33處社區篩檢站預約，較為特殊行業別，包括教育局及社會局權管人員，會先造冊後發簡訊到快篩站預約。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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