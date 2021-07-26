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中國管制補教業　「高途」股價雪崩創辦人跌出億萬富翁榜

▲受到中國監管風險影響，多個上市校外培訓機構公司股價在港股、美股暴跌。（圖／翻攝自高途官網）
▲受到中國監管風險影響，多個上市校外培訓機構公司股價在港股、美股暴跌。（圖／翻攝自高途官網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-26 18:40:41｜2021-07-26 18:41:35

中國政府週六（24）發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱《意見》）管控私立教育事業，影響美股、港股中概補教股暴跌，其中高途科技（Gaotu Techedu Inc.）創始人、董事長兼CEO陳向東（Larry Chen）身價也隨之暴跌。

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《彭博社》報導，根據億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），高途創始人、陳向東目前身價為3.36億美元，和1月底相比，高途股價暴跌98%，陳向東的資產直接蒸發超過150億美元（約4208億台幣）。除了陳向東，好未來教育集團（TAL Education Group）的創辦人兼董事長張邦鑫資產縮水25億至14億美元（約701億台幣至392億台幣）；新東方教育科技集團董事長俞敏洪財富也大幅縮水，新東方在美股市下跌54%，資產蒸發6.85億美元（約192.2億台幣）。

《日經亞洲》評論引述中國經濟研究機構「Gavekal Dragonomics」分析Ernan Cui的報告內容，中國未來對補教業的管制只會越來越嚴格，而且新規則的嚴格程度遠遠超出行業的預期。中國政府早前已經藉由整治科技業表態：為了實現社會和政治目標，付出一個蓬勃、利潤龐大的行業為代價也在所不惜。

報導提到，在美國上市的好未來與高途都發表聲明，將會遵照中國政府的政策進行調整，同時也承認，相關措施可能會影響公司運營和前景，產生不利影響。上週五（23）這兩家公司在美國股市股價都下跌了60%以上。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師John Chou昨（25）日分析，中國新的政策預計將會導致好教育集團至2023年的2月收入減少97%；同期，高途收入則將減少84%。晨星公司（Morningstar）則估計，新東方約62%的收入將會受到影響。

雖然大部分的分析師對中國監管機構風險造成的影響感到擔憂，仍有部分人士抱持樂觀看法，補教業仍有成長的空間。花旗集團分析師Mark Li認為，中國對於高品質教育的需求仍然強勁，新東方長期仍呈現成長趨勢。而中國政府重視職業教育，這可能變成校外培訓機構的另一個發展領域。

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