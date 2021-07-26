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奧運／打破全國紀錄！「蝶王」王冠閎預賽第2游進準決賽

▲東京奧運台灣游泳代表隊，「台灣蝶王」王冠閎今(26)日出戰200公尺蝶式預賽，飆出1分54秒44衝到分組第1，預賽總成績排第2，成為我國史上第2位游進準決賽的好手。（圖／體育署提供）
▲東京奧運台灣游泳代表隊，「台灣蝶王」王冠閎今(26)日出戰200公尺蝶式預賽，飆出1分54秒44衝到分組第1，預賽總成績排第2，成為我國史上第2位游進準決賽的好手。（圖／體育署提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-26 18:50:46｜2021-07-26 19:08:29

2020東京奧運游泳項目，「台灣蝶王」王冠閎今(26)日出戰200公尺蝶式預賽，飆出1分54秒44衝到分組第1，預賽總成績排第2，晉級準決賽，有望成為我國史上首位游進決賽的選手。

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王冠閎在2019年世界青少年游泳錦標賽200公尺蝶式決賽，飆出全國新猷的1分56秒48，並達奧運A標，提前奪下東京奧運參賽門票。今年全大運，他再以1分54秒77改寫全國紀錄。

19歲的他初次登上奧運舞台，目標是「游進前6名」，這次王冠閎分在第4組第3水道，從比賽中多時處於第3名，到最後50公尺衝到分組第1，飆出1分54秒44，打破自己的全國紀錄，最後總成績排第2，晉級準決賽。

王冠閎也繼台灣名將許志傑在2008年北京奧運後，第2位在奧運游進準決賽的選手，追平我國泳將最佳紀錄。

王冠閎在2020年受邀加入國際游泳聯盟ISL加入卡利神鷹隊（Cali Condors），成為我國第一位職業泳將，並在比賽中飆出個人最佳1分49秒89，也成短水道史上第9位游進1分50秒內的泳將，並獲得續約。不過奧運屬於長水道。

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