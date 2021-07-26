70天嚴峻防疫挑戰　陳建仁秀8張圖讚：台灣表現可圈可點

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陳建仁貼出8張統計圖表，比較世界20個重要國家，從5月15日到7月23日的70天裡，COVID-19每日每百萬人發生率的7日滾動平均值。在圖一中，這70天台灣的每日每百萬人口COVID-19病例發生率，相對低於多數國家。6月中旬以後，多數國家的發生率都在上升，台灣卻已經開始下降；圖二為台灣的每百萬人COVID-19病例發生率，在5月15日是1.75，排名是最低的第5名；到了7月23日是0.94，排名是最低的第1名。
再來，圖三的台灣的每百萬人COVID-19病例累積發生率在5月15日是61.93，排名是最低的第2名，僅次於越南；到了7月23日是652.27，排名是最低的第2名，僅次於紐西蘭。而圖四台灣的COVID-19病例有效複製率(R值)，在5月15日是2.13，排名是最高的第1名；到了7月23日R值是0.64，排名卻成為最低的第1名。圖五說明台灣每名確診病例的篩檢人數，在5月15日是75.6，排名是最高的第8名；到了7月23日是977.9，排名是最高的第2名，僅次於澳洲。
在這70天內，COVID-19每日每百萬人死亡率的7日滾動平均值，台灣的死亡率，相對低於多數國家。圖六也可以看到，6月下旬以後，多數國家的死亡率都在上升，台灣卻已經下降；圖七則是台灣的每百萬人口COVID-19病例死亡率在5月15日是零，和新加坡、紐西蘭和澳洲同屬最低的第1名；到了7月23日是0.15，排名是最低的第6名，次於新加坡、紐西蘭、澳洲、南韓、日本。
至於如圖八所示，台灣的每百萬人口COVID-19病例累積死亡率在5月15日是0.5，排名是最低的第2名，僅次於越南；到了7月23日是32.92，排名是最低的第4名，僅次於越南、紐西蘭、新加坡。
陳建仁說，在過去的70天裡，台灣經歷險峻的防疫挑戰，藉著全民團結一心、堅守防疫準則，中央與地方政府的通力合作，美國、日本、立陶宛與斯洛伐克的慷慨捐贈疫苗，讓我國透過提升社區篩檢人數、阻斷病毒傳播途徑、提高疫苗接種覆蓋率，使得R值很快的下降。他強調，台灣不僅繼續維持相對偏低的COVID-19累積發生率與累積死亡率，也持續保住防疫典範的地位。