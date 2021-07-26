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70天嚴峻防疫挑戰　陳建仁秀8張圖讚：台灣表現可圈可點

▲前副總統陳建仁，針對國內過去70天以來的抗疫難關，幸全民團結一心，堅守防疫準則，繼續維持在國際20國中，相對偏低的累積發生率與累積死亡率。（圖／翻攝陳建仁臉書）
▲前副總統陳建仁，針對國內過去70天以來的抗疫難關，幸全民團結一心，堅守防疫準則，繼續維持在國際20國中，相對偏低的累積發生率與累積死亡率。（圖／翻攝陳建仁臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-26 19:00:20

明日全國防疫警戒將降至二級，前副總統陳建仁今（26）日分享8張圖表，將台灣與20個重要國家相比，稱在今年4月中旬由於Alpha變異株病毒的入侵，發生一系列的群聚感染鏈，每日本土確診病例逐漸增加，但幸賴全民與政府的合作戮力防疫，才能夠順利在驚濤駭浪中，渡過了高傳染性Alpha變異株病毒帶來的難關。

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陳建仁今日在臉書上，以「驚濤駭浪中的經典全民防疫」為題，指出台灣自4月中旬以來，從華航機組人員及諾富特員工群聚、獅子會會員群聚、宜蘭遊樂園群聚，到萬華茶藝館群聚，因每日本土確診病例逐漸增加，中央流行疫情指揮中心在5月15日宣布雙北地區進入三級警戒，緊接著全國進入三級警戒，直到7月27日才會降為二級警戒。在這三級警戒期間，已經發生超過1萬4000位本土確診病例，以及超過700位個案死亡。這段期間有人唱衰台灣、也有人喪失信心，但是大多數人都堅守防疫措施，不僅阻斷病毒傳染鏈，更踴躍接種疫苗。台灣在這最艱難的時刻，防疫的表現仍然是可圈可點。

陳建仁貼出8張統計圖表，比較世界20個重要國家，從5月15日到7月23日的70天裡，COVID-19每日每百萬人發生率的7日滾動平均值。在圖一中，這70天台灣的每日每百萬人口COVID-19病例發生率，相對低於多數國家。6月中旬以後，多數國家的發生率都在上升，台灣卻已經開始下降；圖二為台灣的每百萬人COVID-19病例發生率，在5月15日是1.75，排名是最低的第5名；到了7月23日是0.94，排名是最低的第1名。

▲COVID-19每百萬人口確診病例每日發生率的20國比較(2021/05/15-2021/07/23)。（圖／取自陳建仁臉書）
▲COVID-19每百萬人口確診病例每日發生率的20國比較(2021/05/15-2021/07/23)。（圖／取自陳建仁臉書）
▲全球20國的COVID-19每百萬人口確診病例發生率之比較。（圖／取自陳建仁臉書）
▲全球20國的COVID-19每百萬人口確診病例發生率之比較。（圖／取自陳建仁臉書）
 

再來，圖三的台灣的每百萬人COVID-19病例累積發生率在5月15日是61.93，排名是最低的第2名，僅次於越南；到了7月23日是652.27，排名是最低的第2名，僅次於紐西蘭。而圖四台灣的COVID-19病例有效複製率(R值)，在5月15日是2.13，排名是最高的第1名；到了7月23日R值是0.64，排名卻成為最低的第1名。圖五說明台灣每名確診病例的篩檢人數，在5月15日是75.6，排名是最高的第8名；到了7月23日是977.9，排名是最高的第2名，僅次於澳洲。

▲全球20國的COVID-19每百萬人口確診病例累積發生率之比較。（圖／取自陳建仁臉書）
▲全球20國的COVID-19每百萬人口確診病例累積發生率之比較。（圖／取自陳建仁臉書）
在這70天內，COVID-19每日每百萬人死亡率的7日滾動平均值，台灣的死亡率，相對低於多數國家。圖六也可以看到，6月下旬以後，多數國家的死亡率都在上升，台灣卻已經下降；圖七則是台灣的每百萬人口COVID-19病例死亡率在5月15日是零，和新加坡、紐西蘭和澳洲同屬最低的第1名；到了7月23日是0.15，排名是最低的第6名，次於新加坡、紐西蘭、澳洲、南韓、日本。

▲COVID-19每百萬人口每日死亡率的20國比較(2021/05/15-2021/07/23)。（圖／取自陳建仁臉書）
▲COVID-19每百萬人口每日死亡率的20國比較(2021/05/15-2021/07/23)。（圖／取自陳建仁臉書）
 

至於如圖八所示，台灣的每百萬人口COVID-19病例累積死亡率在5月15日是0.5，排名是最低的第2名，僅次於越南；到了7月23日是32.92，排名是最低的第4名，僅次於越南、紐西蘭、新加坡。

▲全球20國在的COVID-19每百萬人口累積死亡率之比較。（圖／取自陳建仁臉書）
▲全球20國在的COVID-19每百萬人口累積死亡率之比較。（圖／取自陳建仁臉書）
陳建仁說，在過去的70天裡，台灣經歷險峻的防疫挑戰，藉著全民團結一心、堅守防疫準則，中央與地方政府的通力合作，美國、日本、立陶宛與斯洛伐克的慷慨捐贈疫苗，讓我國透過提升社區篩檢人數、阻斷病毒傳播途徑、提高疫苗接種覆蓋率，使得R值很快的下降。他強調，台灣不僅繼續維持相對偏低的COVID-19累積發生率與累積死亡率，也持續保住防疫典範的地位。

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