高端8天連闖EUA、ACIP 鄭正鈐：備受蔡政府厚愛
國民黨立委鄭正鈐今（26）日表示，高端疫苗備受蔡政府厚愛，短短8天的時間就連過2關。先是食藥署在6月18日火速通過EUA，接著是6月25日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家決議，將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫。
記者羅婉庭／台北報導
2021-07-26 19:35:36｜2021-07-26 19:36:52
鄭正鈐晚間於臉書發文表示，高端疫苗在衛福部為其全力打造獨步全球的「免疫橋接」規則下，順利獲得EUA。雖然今年六月高端以「免疫橋接」替代「三期臨床試驗」的方式，被美國FDA以「免疫橋接」方案仍處於科學論證階段，科學地位未定的回答，直接打臉，但蔡政府仍然相信「世界會跟著台灣走」。
鄭指出，高端疫苗放大量產製程出現品質不穩情況，高端嘗試將疫苗量產規模從2公升提高到50公升時，出現抗原濃度不穩定的問題，不良率高達82％。高端這種的成績表現，不但令人質疑其量產的每一批疫苗品質是否穩定，亦恐將影響供貨時程。而食藥署明知高端量產「不良率偏高」的問題，仍迅速通過高端的緊急授權，核准專案製造的許可，令人無法理解。
鄭正鈐批評，如今衛福部將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫，要國人獻上手臂。陳時中說，若未來有什麼問題，高端的EUA可以收回，但疫苗打入體內，收不回來。不過他也強調，自己願意支持國產疫苗，但不希望蔡政府的急就章，害了國產疫苗。