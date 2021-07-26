奧運／鄭怡靜、林昀儒混雙奪銅！台灣睽違21年獲桌球獎牌

東京奧運桌球混雙銅牌戰台灣組合鄭怡靜/林昀儒對上法國老經驗的組合Emmanuel Lebesson與袁嘉楠，本場比賽他們展現世界第一的實力，最終以11:8、11:7、11:8、11:5取勝，拿下中華代表團本屆第4面獎牌，也是第2面銅牌。

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台灣上一次在桌球項目進帳幾牌，已經是在2000年雪梨奧運的事，國家隊史至今1銀1銅都是由歸化女將陳靜所獲。本場比賽的對戰組合，今年在卡達公開賽有進行過唯一一次交手，鄭怡靜/林昀儒當時以3:2獲勝。

「林鄭配」在本屆賽會先後先擊敗印度組合Achanta Sharath Kamal/Manika Batra和南韓搭檔李尚洙／田志希；可惜在四強戰面對地主強敵水谷隼/伊藤美誠，以1:4被擊敗，落入銅牌戰。

此役開賽鄭怡靜/林昀儒連得5分，不過之後法國組合也很快回打一波4:0的反擊，之後林鄭配穩住局勢，幾次攻擊對方反手收到成效，以11:8先下一城；次局林昀儒反手擰球技術發揮出色，加上局點發球失誤，又以11:7再拿一局。

第3局雙方都咬得很緊，互換領先多次，不過在局末時還是林鄭配更勝一籌，以11:8聽牌；第4局我國組合完全打開，很快就將比數拉開，最終以11:5取勝，拿下銅牌。