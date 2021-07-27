印尼疫苗不足　僅6.7%人口完整接種兩劑

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根據印尼政府的疫情資訊，目前約4400萬人已施打一劑疫苗，佔全國人口數的16.6%，已完整接種兩劑疫苗者約1800萬人，約佔6.7%。印尼人口數約2.7億人，印尼政府設定疫苗必須覆蓋77%，約2億826萬的人口。
印尼今天施打的疫苗總數約48萬劑，離政府設定7月每天施打百萬劑、8月提高到每天200萬劑有很大落差。至今7月僅5天達到每天百萬劑的目標。
有線電視新聞網CNN Indonesia報導，布迪指出，印尼7月底前將能取得800萬劑中國科興生物（Sinovac）疫苗、1400萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗；而8月預計取得4500萬劑科興、阿斯特捷利康、美國製藥廠莫德納（Moderna），以及美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的疫苗。
印尼媒體點滴網（Detik）日前報導，蘇門答臘島楠榜省（Lampung）首府班達楠榜（Bandar Lampung）等地已經沒有疫苗可打。民眾阿瑪德（Ahmad Juni）說，他找了兩週，醫療院所均聲稱疫苗用完後，沒有更多疫苗配送過來。
印尼今天通報新增2萬8228例確診，是7月5日以來的最低點。今天新增1487人不治，連續11天單日超過千人死亡，累計8萬4766人死亡。這波疫情最高峰目前在7月15日，當天有5萬6757人確診，單日不治最高紀錄為7月23日的1566人。（編輯：韋樞）1100726