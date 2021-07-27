星逾7萬人接種科興疫苗　累計10起不良反應通報

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雖然科興疫苗未列入新加坡全國COVID-19疫苗接種計畫，但當局允許私人診所透過「特別採用程序」（SAR），使用政府現有的20萬劑科興疫苗為希望接種的民眾施打。
「海峽時報」（The Straits Times）報導，王乙康今天於國會表示，已有約有7萬2000人接種至少一劑科興疫苗，約1萬7000人已接種2劑。若星政府採購的20萬劑不夠滿足民眾需求，私人醫療診所可引進更多的科興疫苗。
另外，王乙康指出，截至9日，政府共接獲10起接種科興疫苗後的不良反應通報，主要是紅疹、發癢等過敏反應。
人口約750萬的新加坡去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款mRNA疫苗。在全國接種計畫下，目前已有約75%人口接種至少一劑，過半人口已完整接種2劑。
新加坡政府正在研議針對在全國接種計畫下已完整接種疫苗者，進一步放寬防疫措施，這不包括已接種科興疫苗者。
對此，王乙康表示，目前科興疫苗對抗Delta變異株有效性的數據資料仍不足。衛生科學局正在檢視各樣數據，若能證明有效，當局也希望接種科興疫苗者享有跟其他接種者一樣的「優惠」。
此外，新加坡近期陸續爆發裕廊漁港（JurongFishery Port）感染群、與越南陪酒女郎相關的KVT夜店感染群，導致本土疫情升溫，已連續8天新增本土案例都破百。衛生部表示，過去一週的社區案例從先前324例暴增至1056例；隨著當局擴大檢測以防疫情惡化，預期未來幾天仍會出現許多新增確診案例。
衛生部今天通報，初步確認新增129起本土案例，另有6起境外移入；本土案例中，61人與裕廊漁港感染群有關，6人屬於KTV夜店感染群。全國累計6萬4314人確診。
到目前為止，裕廊漁港感染群已擴大至超過800人確診，KTV夜店感染群則有200多人確診。（編輯：高照芬 1100726