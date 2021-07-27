降級可適度放鬆但不可鬆懈！指揮中心提人潮因應對策

全國防疫警戒今（27）日起降至二級，外界也擔心各地人潮湧現，恐再引爆另一波疫情？對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，台灣面對疫情絕對沒有自滿條件，要謹慎面對，大家可以適度放鬆，但不能鬆懈，適度出去走一走也要注意人流，若發現人多該避開就避開，並務必遵守個人自我防護及衛生，勤洗手、戴口罩及維持社交距離，但其實現在天氣也很炎熱，加上奧運轉播賽事也很精彩，也可在家看轉播幫奧運選手加油。
記者顏真真/台北報導
2021-07-27 11:14:10｜2021-07-27 11:20:28
陳宗彥說，雖然現在防疫警戒降級，但疫情防堵仍要大家一起通力合作，大家可適度去放鬆，但也要注意一下，尤其這次疫情警戒調整所開放類別都有加強一部分，那就是萬一有確診者該如何因應及處理，除各部會跟各機關加強宣導，業者及全民也不能鬆解，每一個防疫措施及環節務必一定要落實。
民眾可以適度出去走一走，但也要注意到人流及地方。陳宗彥提醒如果發現人多，該避開就避開，個人自我的防護及個人的衛生務必一定要落實，勤洗手、戴口罩，並維持社交距離。他就透露，最近看到很多賣場在排隊，有些人很遵守社交距離，有些人感覺就不太在乎，他再次呼籲國人務必維持一定社交距離。
不過，他認為最近天氣也很炎熱，奧運轉播賽事也都很精彩，偶爾出去散散心，也可在家裡看轉播，幫奧運選手加油。他也強調，台灣面對疫情尤其面對病毒，絕對沒有自滿條件，只有謹慎去面對。
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