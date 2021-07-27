COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

地球暖化天災頻傳　聯合國氣候科學會議登場

▲近200個國家的代表將召開線上會議，評估一項聯合國科學報告，這項報告將成為秋季多個旨在避免地球氣候災難的峰會討論基礎。圖為聯合國組織位於美國紐約的總部。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲近200個國家的代表將召開線上會議，評估一項聯合國科學報告，這項報告將成為秋季多個旨在避免地球氣候災難的峰會討論基礎。圖為聯合國組織位於美國紐約的總部。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-27 08:42:35

（中央社巴黎26日綜合外電報導）近200個國家的代表今天起將召開線上會議，評估一項聯合國科學報告，這項報告將成為秋季多個旨在避免地球氣候災難的峰會討論基礎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三大洲近幾周來爆發破紀錄的熱浪、洪水和乾旱，都因全球暖化而加劇，讓政府間氣候變遷問題小組（IPCC）這項評估來得正是時候。

總部設於倫敦的能源氣候情報組織（Energy andClimate Intelligence Unit）創辦人兼資深顧問布萊克（Richard Black）表示：「無疑地，這將是一記警鐘。」

布萊克表示，聯合國大會（UN General Assembly）、20國集團（G20）會議，以及在格拉斯（Glasgow）舉行的197國「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會（COP26）等峰會將在數周後陸續登場。

來自195個國家的代表今天起將和頂尖科學家一起，逐字逐句審查20到30頁的「供決策者摘要」。

這項報告包括3個部份，第1部分涵蓋物理學的線上會議，將舉行2周，文件訂於8月9日公布。

報告的第2部分預定2022年2月發表，涵蓋衝擊面。根據法新社取得的外流草稿，內容警告即使地球暖化碳排放受到控制，未來幾十年氣候變遷將從根本上重塑地球上的生命，並呼籲「轉型變革」，以避免未來世代面臨更嚴重惡化。

第3部分將在3月公布，內容為檢視減少排放的解決之道。

本週審查的報告幾乎完全根據已經發表過的研究報告，可能會預測即使在最樂觀的情況下，氣溫上升會暫時超過攝氏1.5度的目標。

同時也會聚焦在所謂的「低可能性高風險事件」，例如不可逆的冰蓋融化造成海平面上升數公尺，以及冰封溫室氣體的永凍土面積縮減。

艾克斯特大學（University of Exeter）全球系統研究所（ Global Systems Institute）所長連頓（TimLenton）指出：「加劇變化的回應比我們之前想的還強烈，我們恐怕正逼近某個臨界點。」

IPCC上一次發表全面性報告是在2014年，之後曾經在2018發表一份特別報告，指出氣溫上升2度將對人類和地球帶來更多破壞。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100726

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
74.74%25.26%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
25.27%74.73%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
84.91%15.09%
2021-07-26-2021-07-29
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀