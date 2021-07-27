地球暖化天災頻傳　聯合國氣候科學會議登場

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總部設於倫敦的能源氣候情報組織（Energy andClimate Intelligence Unit）創辦人兼資深顧問布萊克（Richard Black）表示：「無疑地，這將是一記警鐘。」
布萊克表示，聯合國大會（UN General Assembly）、20國集團（G20）會議，以及在格拉斯（Glasgow）舉行的197國「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會（COP26）等峰會將在數周後陸續登場。
來自195個國家的代表今天起將和頂尖科學家一起，逐字逐句審查20到30頁的「供決策者摘要」。
這項報告包括3個部份，第1部分涵蓋物理學的線上會議，將舉行2周，文件訂於8月9日公布。
報告的第2部分預定2022年2月發表，涵蓋衝擊面。根據法新社取得的外流草稿，內容警告即使地球暖化碳排放受到控制，未來幾十年氣候變遷將從根本上重塑地球上的生命，並呼籲「轉型變革」，以避免未來世代面臨更嚴重惡化。
第3部分將在3月公布，內容為檢視減少排放的解決之道。
本週審查的報告幾乎完全根據已經發表過的研究報告，可能會預測即使在最樂觀的情況下，氣溫上升會暫時超過攝氏1.5度的目標。
同時也會聚焦在所謂的「低可能性高風險事件」，例如不可逆的冰蓋融化造成海平面上升數公尺，以及冰封溫室氣體的永凍土面積縮減。
艾克斯特大學（University of Exeter）全球系統研究所（ Global Systems Institute）所長連頓（TimLenton）指出：「加劇變化的回應比我們之前想的還強烈，我們恐怕正逼近某個臨界點。」
IPCC上一次發表全面性報告是在2014年，之後曾經在2018發表一份特別報告，指出氣溫上升2度將對人類和地球帶來更多破壞。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100726