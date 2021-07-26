COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高市率六都之先　陳其邁為全運會代表隊施打疫苗

▲高雄市長陳其邁指示運動發展局提前規畫為高市全運會代表隊接種疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁指示運動發展局提前規畫為高市全運會代表隊接種疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-26 23:09:00

110年全國運動會目前仍將於10月16日至21日在新北市舉行，8月起陸續舉行球類資格賽，為讓高雄市代表隊選手、教練及隊職員安心參賽，高雄市長陳其邁指示運動發展局提前規畫為代表隊接種疫苗，因此，高雄率六都之先，今(26)日於高雄榮總啟動第一階段球類代表隊疫苗施打作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄榮總家醫科於現場負責施打作業，讓選手感到安心不緊張。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄榮總家醫科於現場負責施打作業，讓選手感到安心不緊張。（圖／高雄市政府提供）
今年大部分賽會活動仍受疫情影響，全台地方政府緊鑼密鼓總動員投入疫苗施打工作，面對8月即將到來的110年全國運動會球類資格賽，陳其邁為確保高雄市籍選手安然無疫晉級會內賽，持續為高雄力拚佳績，21日先行指示運動發展局盤點與妥善規劃安排代表隊施打疫苗。運發局經多次討論且透過報名系統確認造冊，安排於今日下午3點30分在高雄榮總進行第一階段球類代表隊疫苗施打作業，讓選手可以安心參賽，共同完成市長對選手貼心照顧的任務。

運動發展局局長侯尊堯表示，高雄市全運會代表隊今年2月起陸續選拔選手，依照上屆情況預計將選出約750名選手，加上隊職員將近950名前往新北市參加賽事，而代表隊疫苗施打作業依大會三階段報名作業規畫進行，透過報名系統的確定名單精準掌握施打人員，此方式也是最有依據的造冊方式。第一階段13個球類運動依報名系統總計有344名隊職員、教練及選手，18歲以上計有321名；第二階段為提前賽目前報名中的帆船、空手道及輕艇運動種類，待報名完成確定名單後，將持續安排第二階段施打作業；第三階段為會內賽其他運動種類及團本部成員，再於賽前盡速安排。

▲運發局局長侯尊堯感謝高雄榮總團隊協助施打作業。（圖／高雄市政府提供）
▲運發局局長侯尊堯感謝高雄榮總團隊協助施打作業。（圖／高雄市政府提供）
第一階段負責協助全運會代表隊施打作業的是高雄榮總，高雄榮總由家醫科主任潘湘如親自於現場負責施打作業，潘湘如主任仔細向代表隊成員說明施打疫苗注意事項，讓選手感到安心不緊張，也溫馨提醒選手如返家後接種處紅腫可先冰敷，而每梯代表隊成員注射疫苗前醫護人員也會再次細心說明。侯尊堯特別代表市長陳其邁前往關心高雄市代表隊施打疫苗情況，轉達市長對代表隊的關心，提醒代表隊8月前往新北市參加球賽資格賽仍要做好個人防疫措施，同時也感謝高雄榮總團隊的協助。

侯尊堯說，選手的養成不易，我們應該更完善的照顧。雖然處於疫情期間，高雄市選手仍持續努力訓練，希望市民朋友一起支持高雄市選手，讓高雄市選手感受滿滿動力，尋求突破自我的極限。此外，期待目前在東京奧運戰場上高雄市籍選手創下個人佳績，讓我們一起守在電視機前為選手加油。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
75%25%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
20.41%79.59%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
91.3%8.7%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀