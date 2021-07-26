高市率六都之先　陳其邁為全運會代表隊施打疫苗

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今年大部分賽會活動仍受疫情影響，全台地方政府緊鑼密鼓總動員投入疫苗施打工作，面對8月即將到來的110年全國運動會球類資格賽，陳其邁為確保高雄市籍選手安然無疫晉級會內賽，持續為高雄力拚佳績，21日先行指示運動發展局盤點與妥善規劃安排代表隊施打疫苗。運發局經多次討論且透過報名系統確認造冊，安排於今日下午3點30分在高雄榮總進行第一階段球類代表隊疫苗施打作業，讓選手可以安心參賽，共同完成市長對選手貼心照顧的任務。
運動發展局局長侯尊堯表示，高雄市全運會代表隊今年2月起陸續選拔選手，依照上屆情況預計將選出約750名選手，加上隊職員將近950名前往新北市參加賽事，而代表隊疫苗施打作業依大會三階段報名作業規畫進行，透過報名系統的確定名單精準掌握施打人員，此方式也是最有依據的造冊方式。第一階段13個球類運動依報名系統總計有344名隊職員、教練及選手，18歲以上計有321名；第二階段為提前賽目前報名中的帆船、空手道及輕艇運動種類，待報名完成確定名單後，將持續安排第二階段施打作業；第三階段為會內賽其他運動種類及團本部成員，再於賽前盡速安排。
第一階段負責協助全運會代表隊施打作業的是高雄榮總，高雄榮總由家醫科主任潘湘如親自於現場負責施打作業，潘湘如主任仔細向代表隊成員說明施打疫苗注意事項，讓選手感到安心不緊張，也溫馨提醒選手如返家後接種處紅腫可先冰敷，而每梯代表隊成員注射疫苗前醫護人員也會再次細心說明。侯尊堯特別代表市長陳其邁前往關心高雄市代表隊施打疫苗情況，轉達市長對代表隊的關心，提醒代表隊8月前往新北市參加球賽資格賽仍要做好個人防疫措施，同時也感謝高雄榮總團隊的協助。
侯尊堯說，選手的養成不易，我們應該更完善的照顧。雖然處於疫情期間，高雄市選手仍持續努力訓練，希望市民朋友一起支持高雄市選手，讓高雄市選手感受滿滿動力，尋求突破自我的極限。此外，期待目前在東京奧運戰場上高雄市籍選手創下個人佳績，讓我們一起守在電視機前為選手加油。
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