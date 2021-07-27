天津會談北京畫3底線！開局就爆火藥味　美要涉台免談

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第一，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。中國的道路和製度是歷史的選擇，也是人民的選擇，事關14億中國人民的長遠福祉，事關中華民族的前途命運，是中方必須堅守的核心利益。
第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。中國人民當然也有過上更美好生活的權利，中國也有實現現代化的權利，現代化不是美國的專權，這涉及人類的基本良知和國際公義。中方敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄以及科技封鎖。
第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是什麼人權、民主問題，而是反疆獨、反藏獨、反港獨的大是大非問題，任何國家都不會允許國家主權安全受到損害。
在第3點要求中，王毅更是強調，台灣問題是重中之重，兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變，如果台獨膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止，奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。
此外，王毅也在雪蔓提出「基於規則的國際秩序」時，反嗆若是指聯合國憲章和國際法，中國早就明示各國都應當遵守；但若是指美方自己和少數國家制定的規則，就沒有道理強加給中國，中國既沒有參與制定，也就沒有遵守的必要。何況美國對中國實施的各類單邊制裁，也沒有國際法依據或聯合國安理會授權，同樣是典型的違反國際規則行為，直指美國才是最應該反思的國家，應該在遵守國際規則方面「帶個好頭」。
中國人民大學國際政治系副教授成曉河在接受《美國之音》採訪時表示，開頭就火藥味十足，說明中美之間的關係確實不好，而且對2國關係的前景相當悲觀，未來10至20年間恐難以期待雙方會回溫，因為過去幾年2國之間的競爭和抗衡相當不正常，在經貿、科技、媒體、領事館和人員往來限制、台海、南中國海等熱點議題上的博奕也非常尖銳，已經進入他所說的「激烈熱戰」狀態，就差軍事衝突了。
台灣中研院歐美研究所兼任研究員裘兆琳則是在受訪時表示，美中雙方在基本價值觀上的歧見雖然日益深化，但需要共同討論的議題仍然很多，朝鮮半島核問題、伊朗和阿富汗等區域和平問題上，美國都需要中國合作，天津會談，尤其是第2場雪蔓和王毅的會談，可能已經開啟了磨合期，雖然下一階段的磨合期可能相當漫長。
新加坡政治顧問亞歷山.尼爾(Alexander Neill)則認為，中國必須擺出對美國強勢又尖銳的態度，以安撫民心，而過程中做的強硬陳述，也有將中國的紅線，清楚向美國表達的意味，有助於2國找到「護欄」，以避免日後激烈的競爭會演變成衝突；就算檯面上針鋒相對或各說各話，但彼此私下應該還有一些管道或對話，來控制彼此的憤怒或敵意。現在讓人比較擔心的是，美國國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin)至今仍無法與中國高層將領直接對話，但在台海、東海和南海周邊，各國的軍事武裝程度越來越高，擦槍走火的可能性也升高，如何盡快找出機制，避免2國軍事單位誤判似乎是更要緊的。