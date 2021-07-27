奧運／終於跨越了高牆　日本怎麼去拿到他們的桌球首金？

東京奧運首面桌球金牌就這樣在稍為有點意外的情況下產生了，日本的水谷隼/伊藤美誠克服0:2落後，最終以5:11、7:11、11:8、11:9、11:9、6:11、6:11，幫助地主國拿下他們的本屆奧運的第8面金牌，登上了賽會獎牌榜第一位。但更深的意義是在桌球這個項目上，未來中日交手的天秤傾斜角度將會發生一些變化。

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日本過去沒有在桌球項目拿到過金牌，僅在2012年倫敦奧運拿到女團銀牌，以及里約奧運拿到男團銀牌以及女團、男單銅牌，但秉持每一屆都進步的精神，他們在這一屆扳倒了巨人，讓中國大陸包辦「五金行」的夢想破滅。

過去常被譏為「銅牌專業戶」的日本老將水谷隼開心的表示，「到現在為止，我拿到過很多獎牌，但是都是銅牌，今天終於拿到了金牌，真的感到很驕傲。感覺自己終於在今天實現了夢想。」

上一屆拿到男單銅牌的水谷，這一屆最終並沒有報單打賽事，而是讓隊友丹羽孝希、張本智和去拚，自己則專注於混雙賽事，他也的確在這一屆賽事展現鐵壁般的防守反擊能力，多次做球給後輩伊藤美誠搏殺，堪稱該項目本屆賽事的MVP。

而被金牌戰對手許昕點名是「敢於和男子球員搏殺的世界級女選手」的伊藤美誠，則是在這屆賽事中起到了關鍵因子的效果。大陸知道伊藤的反手短顆粒打法相對克制許昕的退台高調弧圈球，但是能否在比賽中打出優勢才是重點。

而克服此役前兩局失誤較多的情況後，她敢於直接挑戰大陸男球員的優勢就浮現出來了。因為在大陸組合的打法的模式中，劉詩雯主要是起到前場跟跟進殺球的作用，打開局面主要得靠許昕，當後者被封鎖之後，這場比賽的走勢就很明顯了。可以說日本確定主辦這一屆奧運開始就已經盯上了這一面金牌，而最終靠著精準的選擇正確的人選、不斷的訓練調整和實戰，他們終於擊敗了強大的對手。

「我在贏球後，突然覺得自己變得很高大，真的很高興，仍然相當吃驚。拿到混雙金牌，感覺全身上下都被高興的情緒充滿。在16強時感覺這很難，而今天的決賽，我反而很輕鬆。這三場比賽，都打得很爽，到最後都一直在很享受比賽。」伊藤美誠受訪時如此說道。

而生涯一直和大陸在對抗中屈居下風的水谷則是頗有感觸，「以前一直覺得中國像一堵高牆一樣，很高很難跨越；當然以後中國依舊會是一堵高牆。但是今天我們終於可以第一次跨越了它，所以我今天感到對手也終於是個凡人了。 」

他的話就如同這一面金牌只是一個起點，而日本也的確僅把這個當成是一個起點。當2016年松友美佐紀/高橋里華拿下國家在奧運羽球項目的首金後，我們看到日本在這4年羽球競爭力的全面崛起，這一屆賽會聲勢已比大陸還浩大，直逼五金而來。

那個「第一次」的經驗非常重要，伴隨而來的自信心將有能力將這些人的成績再更往上一步。而日本這個國家，他們獨特面對體育的方式，他們的聯賽、他們的培育運動員的機制、他們的訓練方式，他們看待賽事的方式和思維，也值得我們參考和學習。

林昀儒/鄭怡靜也在混雙拿到了銅牌，這一面獎牌是中華隊睽違21年來的首面，而且是繼大陸歸化老將陳靜之後，第一次有台灣本土球員拿下獎牌。這是一個好的開始，然而要怎麼去把它轉化為下一步——就如同日本從里約到東京的跨步一樣——這是台灣桌壇必須努力的方向。