亞洲最大雞肉加工廠爆群聚！逾3千人、近半數確診

泰國新冠肺炎疫情嚴峻，監獄、建築工地的群聚感染頻傳，近日在北部一間號稱亞洲規模最大的雞肉加工廠，又傳出有將近一半、逾3000名員工，迫使當局緊急封鎖工廠周圍地區14天。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-27 08:34:43
根據《曼谷郵報》報導，位於碧差汶府(Phetchabun)的Golden Line Business雞肉加工廠有7200名員工，其中2580名是泰國人，4620名是外籍移工，又以來自緬甸居多；本月22日該工廠傳出員工確診，安排大規模篩檢，在上週五對首批3000名工人進行檢測時，發現其中有1/3的人感染。
後續隨著更多檢測結果出爐，該間工廠已傳出有多達3481人確診的消息，確診者已被隔離在一家野戰醫院接受治療，他們當中大多數人為無症狀患者或輕症患者。
為防止感染繼續擴散，當局要求工廠停業14天，工廠周邊的所有地區也進入14天的封鎖，非相關人員一律禁止進出。此外，當局也在工廠附近增設7個檢驗站，對附近居民進行篩檢。
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