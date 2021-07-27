奧運／丟掉輸不起的混雙金牌　大陸桌球選手畢竟只是凡人

馬龍「盡力保護的微弱優勢」沒了，在昨日桌球混雙項目兩位金牌老將組合劉詩雯和許昕不敵日本的水谷隼/伊藤美誠、屈居銀牌後，中國大陸在桌球項目上依舊是霸主，但已有一方諸侯實力強大到足以對他們進行挑戰。

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此役大陸球迷戲稱的「昕雯聯播」組合，代表著這個星球上目前混雙的最高水平，然而在決賽上他們卻被後輩伊藤美誠的兇猛的打法給克制住，從前傳統的那種「男子球員製造機會，女子球員前台跟進」的打法正在接受強勁的衝擊。

當然許昕已經31歲了，劉詩雯也30歲了(大陸史上年紀最大的女桌參賽者)，後者在奧運延期後做了手術，兩人在5月的奧運模擬賽兩站都輸得慘烈，都不是處在巔峰狀態。金牌戰他們明顯是被針對了，當許昕的旋轉對日本組合不產生太大作用，而兩人的速度又難以跟上對手時，他們就陷入了困境，這是日本在情蒐以及賽前準備工作上的勝利。

這場比賽輸掉並不代表他們在雙打項目上不再有優勢，但是從前那種一超多強的格局似乎很難出現了。美國男籃今年奧運也面臨了強力的挑戰，小組賽首戰就已經輸給法國，各國的崛起讓他們無法在好整以暇的用臨時的徵召模式去贏下金牌。大陸桌協看待奧運的方式更加嚴謹，球員集訓也更加刻苦，然而就算是他們也無法阻止其他國家變得更強。

而一項技藝發展到頂點的趨勢就是：頂尖選手彼此之間難分軒輊。所以對於桌球來說，這其實是一件好事，代表這項運動的整體水平正在不斷發展到更高層次。

運動員生涯有其週期，就如同水谷隼賽後所說「大陸球員是凡人而不是神」，像里約那種男女單穿金戴銀的畫面未來將會越來越難看到。因為新生代的球員方面，大陸的優勢正在縮小。

在昨天賽後記者會上，許昕不太敢直視前方，而劉詩雯則明顯剛大哭過，覺得自己愧對了整個團隊。而在賽場上，連他們的對手都能感受到「他們很緊張」，許昕甚至被鏡頭拍到手在抖。這可是久經沙場的老將，但面對國家期望的壓力，仍然是難以承受。

因為連他們也知道，這場比賽實際上是五五開，絕對不如對岸球迷所想的那麼懸殊。而大陸早就習慣桌球「金滿貫」或「全包攬」，期盼能永遠維持霸主地位，這無形中帶給選手更大的壓力。

「全國球迷都在關注這場比賽，但是我們倆沒給自己一個好的結局，我們在之前的備戰吃了很多苦，但是競技體育看的是最終結果，不管之前發生了什麼，大家都會關注站在領獎台的最後一刻。目前還沒有和領導教練溝通，我想這個結局，整個中國代表團都接受不了吧。」許昕賽後這樣說道，這幾乎確定會是他最後一屆奧運。

這是奧運史上第一枚混雙金牌，也是大陸和日本代表團賽前各自鎖定必須拿下的金牌之一。然而這一場比賽大陸卻輸不起，他們必須得贏下，因為國家就是這麼看待這場比賽的。因為他們國內較少接觸這項運動的其他人，仍然帶有盲目的自信，以為兩國的差距仍然如同5年前那樣，然而連他們自己的選手都知道並非如此。

許昕和劉詩雯代表的是當今最好的混雙之一，他們的技藝、默契配合和對比賽的心態，當今桌壇罕有敵手。日本能贏下這場比賽和他的們自信、球風相剋、臨場技戰術指導有關，但毫無疑問的是他們已經追趕上來了，而大陸桌球必須接受這一點，把對方當成對等的對手，未來才有可能學習和進步。