奧運／丟掉輸不起的混雙金牌　大陸桌球選手畢竟只是凡人

我是廣告 請繼續往下閱讀
當然許昕已經31歲了，劉詩雯也30歲了(大陸史上年紀最大的女桌參賽者)，後者在奧運延期後做了手術，兩人在5月的奧運模擬賽兩站都輸得慘烈，都不是處在巔峰狀態。金牌戰他們明顯是被針對了，當許昕的旋轉對日本組合不產生太大作用，而兩人的速度又難以跟上對手時，他們就陷入了困境，這是日本在情蒐以及賽前準備工作上的勝利。
這場比賽輸掉並不代表他們在雙打項目上不再有優勢，但是從前那種一超多強的格局似乎很難出現了。美國男籃今年奧運也面臨了強力的挑戰，小組賽首戰就已經輸給法國，各國的崛起讓他們無法在好整以暇的用臨時的徵召模式去贏下金牌。大陸桌協看待奧運的方式更加嚴謹，球員集訓也更加刻苦，然而就算是他們也無法阻止其他國家變得更強。
而一項技藝發展到頂點的趨勢就是：頂尖選手彼此之間難分軒輊。所以對於桌球來說，這其實是一件好事，代表這項運動的整體水平正在不斷發展到更高層次。
運動員生涯有其週期，就如同水谷隼賽後所說「大陸球員是凡人而不是神」，像里約那種男女單穿金戴銀的畫面未來將會越來越難看到。因為新生代的球員方面，大陸的優勢正在縮小。
在昨天賽後記者會上，許昕不太敢直視前方，而劉詩雯則明顯剛大哭過，覺得自己愧對了整個團隊。而在賽場上，連他們的對手都能感受到「他們很緊張」，許昕甚至被鏡頭拍到手在抖。這可是久經沙場的老將，但面對國家期望的壓力，仍然是難以承受。
因為連他們也知道，這場比賽實際上是五五開，絕對不如對岸球迷所想的那麼懸殊。而大陸早就習慣桌球「金滿貫」或「全包攬」，期盼能永遠維持霸主地位，這無形中帶給選手更大的壓力。
「全國球迷都在關注這場比賽，但是我們倆沒給自己一個好的結局，我們在之前的備戰吃了很多苦，但是競技體育看的是最終結果，不管之前發生了什麼，大家都會關注站在領獎台的最後一刻。目前還沒有和領導教練溝通，我想這個結局，整個中國代表團都接受不了吧。」許昕賽後這樣說道，這幾乎確定會是他最後一屆奧運。
這是奧運史上第一枚混雙金牌，也是大陸和日本代表團賽前各自鎖定必須拿下的金牌之一。然而這一場比賽大陸卻輸不起，他們必須得贏下，因為國家就是這麼看待這場比賽的。因為他們國內較少接觸這項運動的其他人，仍然帶有盲目的自信，以為兩國的差距仍然如同5年前那樣，然而連他們自己的選手都知道並非如此。
許昕和劉詩雯代表的是當今最好的混雙之一，他們的技藝、默契配合和對比賽的心態，當今桌壇罕有敵手。日本能贏下這場比賽和他的們自信、球風相剋、臨場技戰術指導有關，但毫無疑問的是他們已經追趕上來了，而大陸桌球必須接受這一點，把對方當成對等的對手，未來才有可能學習和進步。