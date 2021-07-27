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鄭怡靜奪銅！傳遭南市府逼遷籍台北　黃偉哲急澄清

▲昨晚桌球好手鄭怡靜與林昀儒奪下混打銅牌，不料卻有鄉民在PTT爆料，身為台南子弟的鄭怡靜因為南市府剝奪資源，才會在全大運時代表北市出賽﹔對此，台南市長黃偉哲昨晚緊急澄清，表示「網路傳言與事實有出入」。台灣桌球黃金混雙鄭怡靜（右）、林昀儒揚威東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲昨晚桌球好手鄭怡靜與林昀儒奪下混打銅牌，不料卻有鄉民在PTT爆料，身為台南子弟的鄭怡靜因為南市府剝奪資源，才會在全大運時代表北市出賽﹔對此，台南市長黃偉哲昨晚緊急澄清，表示「網路傳言與事實有出入」。台灣桌球黃金混雙鄭怡靜（右）、林昀儒揚威東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-27 10:23:49

東京奧運中華隊接連傳出好消息，昨晚桌球好手鄭怡靜與林昀儒奪下混打銅牌，不料卻有鄉民在PTT爆料，身為台南子弟的鄭怡靜因為南市府剝奪資源，才會在全大運時代表北市出賽﹔對此，台南市長黃偉哲昨晚緊急澄清，表示「網路傳言與事實有出入」。

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昨晚PTT有鄉民以「台南市府剝奪桌球資源逼鄭怡靜轉籍北市」為題，發文抨擊南市府，要求黃偉哲不要一面剝削選手，一面跑去沾光，文中指出，鄭怡靜在台南出生長大，卻因為台南市政府剝奪桌球資源，讓鄭怡靜與江宏傑的恩師林忠雄氣到抑鬱而終，也讓台南桌球好手們不得不移籍到其他縣市去發展。

該文表示，由於林忠雄的爭取與努力，才讓台南自1996年有了全台第一座符合國際標準的桌球館，並獲得政府每年固定的集訓補助，約200萬，讓林忠雄及其他教練及選手，可以使用這筆預算維持平時的訓練開銷，但後來南市府硬是把這筆經費委外辦理，讓台南桌球館無法申請這筆經費，也導致培育出現的超級大的困境，且場館還被委外廠商作為足球使用。

黃偉哲昨晚在獲知鄭怡靜奪銅的第一時間，便在臉書發文道賀，該則PTT文章也被網友貼在道賀文下方，隨即引發熱議，黃偉哲也立即闢謠，直言網路傳言與事實有出入。

黃偉哲說，有關網路上傳言，臺南市把中央撥給桌球選手集訓補助款委外等情事，臺南市教育局表示，內容需要再深入了解，但基本上都不是在黃偉哲市長任內發生的事，臺南桌球104年挑戰24連霸失利，106年第5名，黃偉哲107年12月25日接任市長，108年全國運臺南桌球隊又重新奪回冠軍寶座。

台南市教育局表示，臺南市桌球館委外也是在黃偉哲市長就任之前發生的事，108年曾有議員質疑委外經營廠商經營違反契約，經南市府查證屬實而未予續約，改由南市忠孝國中代管，南市桌球選手皆可預約到館訓練。

台南市教育局也說，鄭怡靜新豐高中畢業後就讀輔大，106年受台北桌球委員會陳俊華主委邀請才將戶籍遷至台北，目前仍在就讀研究所。體育處表示，南市府重視體育運動的發展，尤其是傳統強項的桌球、舉重等，所以有好的成績表現，臺南人與有榮焉並不為過，臺南和全國民眾也都同感慶賀和喜悅。

▲（圖/翻攝PTT八卦版）
▲昨晚PTT有鄉民以「台南市府剝奪桌球資源逼鄭怡靜轉籍北市」為題，發文抨擊南市府，要求黃偉哲不要一面剝削選手，一面跑去沾光。（圖/翻攝PTT八卦版）
 

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