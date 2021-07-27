鄭怡靜奪銅！傳遭南市府逼遷籍台北　黃偉哲急澄清

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該文表示，由於林忠雄的爭取與努力，才讓台南自1996年有了全台第一座符合國際標準的桌球館，並獲得政府每年固定的集訓補助，約200萬，讓林忠雄及其他教練及選手，可以使用這筆預算維持平時的訓練開銷，但後來南市府硬是把這筆經費委外辦理，讓台南桌球館無法申請這筆經費，也導致培育出現的超級大的困境，且場館還被委外廠商作為足球使用。
黃偉哲昨晚在獲知鄭怡靜奪銅的第一時間，便在臉書發文道賀，該則PTT文章也被網友貼在道賀文下方，隨即引發熱議，黃偉哲也立即闢謠，直言網路傳言與事實有出入。
黃偉哲說，有關網路上傳言，臺南市把中央撥給桌球選手集訓補助款委外等情事，臺南市教育局表示，內容需要再深入了解，但基本上都不是在黃偉哲市長任內發生的事，臺南桌球104年挑戰24連霸失利，106年第5名，黃偉哲107年12月25日接任市長，108年全國運臺南桌球隊又重新奪回冠軍寶座。
台南市教育局表示，臺南市桌球館委外也是在黃偉哲市長就任之前發生的事，108年曾有議員質疑委外經營廠商經營違反契約，經南市府查證屬實而未予續約，改由南市忠孝國中代管，南市桌球選手皆可預約到館訓練。
台南市教育局也說，鄭怡靜新豐高中畢業後就讀輔大，106年受台北桌球委員會陳俊華主委邀請才將戶籍遷至台北，目前仍在就讀研究所。體育處表示，南市府重視體育運動的發展，尤其是傳統強項的桌球、舉重等，所以有好的成績表現，臺南人與有榮焉並不為過，臺南和全國民眾也都同感慶賀和喜悅。